شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها تمهيدا لإخراجها من الخدمة، بطريقة خاضعة للرقابة لتجنب المناطق المأهولة بالسكان، وزعمت الوكالة الأمريكية أن الخروج الآمن لمحطة الفضاء الدولية هو مسؤولية مشتركة بين جميع وكالات الفضاء الخمس، سيتم تنفيذ عملية الخروج من المدار من خلال مساهمات الشركاء على أساس نسبة الملكية الجماعية للوكالة.

وفي الأيام المقبلة، تخطط الولايات المتحدة لنقل عملياتها في المدار الأرضي المنخفض إلى منصات مملوكة ومدارة تجاريًا، وهذا سيضمن استمرار الوصول والتواجد في الفضاء للبحث وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي.

قامت ناسا وشركاؤها بالفعل بدراسة متطلبات الخروج من المدار ووضعوا استراتيجية وخطة عمل أولية، وفقًا لهذه الخطة، كانت الوكالات ستستخدم العديد من مركبات Roscosmos Progress الفضائية لدعم عمليات الخروج من المدار.

أصدرت وكالة ناسا طلب الاقتراح، وتشير الجهود الأخيرة إلى أن الحل الجديد للمركبات الفضائية سيوفر قدرات أكثر قوة لعملية إخراج مسؤولة من المدار.

للبدء في تطوير هذه المركبة الفضائية الجديدة لنشاط إزالة المدار النهائي، سيتم تصميم هذه المركبة الفضائية أو تعديلها من مركبة فضائية موجودة يجب أن تعمل في رحلتها الأولى.

تحتاج المركبة الفضائية إلى ما يكفي من التكرار والقدرة على مواصلة حرق المدار، من المتوقع أن يستغرق تطوير USDV سنوات واختباره واعتماده.