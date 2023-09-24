شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky يشهد نموا قياسيا بسبب أخطاء إيلون ماسك مع منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفادت شبكة التواصل الاجتماعي Bluesky مرة أخرى من أخطاء Elon Musk مع X، الشبكة المعروفة سابقًا باسم Twitter، فوفقًا لتحليل جديد لحركة مرور الويب واستخدام تطبيق الهاتف المحمول لشركة Bluesky، حقق منافس X المحتمل رقمًا قياسيًا يوميًا للمستخدم النشطين بعد أن أعلن Musk أنه سيبدأ في فرض رسوم شهرية بسيطة على جميع مستخدمي X لاستخدام خدماته.

وجاء إعلان Musk خلال حدث تم بثه مباشرة في 18 سبتمبر، حيث أوضح مالك X أن دفع الاشتراك سيكون ضروريًا من أجل مكافحة "الجيوش الهائلة من الروبوتات" على المنصة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن مستخدمي X لم يعجبهم هذا الخبر، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد منافسي Bluesky.

وأشار تقرير ذو صلة من Mashable إلى أن Bluesky شهد تسجيلات جديدة قياسية بعد أن أعلن Musk عن خططه لفرض رسوم على مستخدمي X، مشيرًا إلى أن Bluesky شهد إجمالي 53.585 اشتراكًا جديدًا بحلول نهاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، وهذا الرقم يعادل 5٪ من قاعدة مستخدمي النظام الأساسي بالكامل والتي تبلغ حوالي 1.13 مليون حساب.

وتدعم شركة التحليلات Sameweb الآن هذه النتائج من خلال أحدث تقرير لها يشير إلى أن تطبيق Bluesky’s Android شهد نصف مليون مستخدم نشط يوميًا في يوم إعلان Musk، 18 سبتمبر، وارتفعت حركة المرور على الويب بشكل أكبر.

وعلى نظام Android، ارتفع مقياس المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20.6% عن اليوم السابق، ولكن ليس لديه تقدير لاستخدام iOS في الوقت الحالي، لكنه يقول فقط إنه يتوقع أن يكون الاتجاه مشابهًا.

وفي الوقت نفسه، شهد تطبيق الويب Bluesky أكثر من 775000 زائر يوميًا، بزيادة 30% عن اليوم السابق، كما حصلت Bluesky على أكثر من مليون زائر يوميًا في 19 سبتمبر وما يقرب من هذا الرقم في سبتمبر، وهذا الرقم أكثر من عدد المستخدمين الذين شاهدتهم Bluesky في 1 يوليو 2023 - 811000 - بعد جدل X آخر عندما فرضت الخدمة حدودًا مؤقتة للمعدل على عدد المستخدمين وقال موقع مماثل إن التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها.

وقد دفع هذا الاندفاع للمستخدمين الجدد شركة Bluesky إلى وقف تسجيلات المستخدمين الجدد لبعض الوقت، حيث انهار موقع الويب تحت تدفق حركة المرور.

أما الأمر المثير للاهتمام في النتائج التي توصلت إليها شركة Sameweb هو أنه يبدو أن Bluesky يستفيد عندما يتعثر X، ولكن الأمر نفسه لا ينطبق بالضرورة على المنافسين المحتملين الآخرين لـ Twitter، مثل Instagram Threads أو Mastodon، حيث شهدت نسخة تويتر الجديدة من ميتا 8.3 مليون مستخدم نشط يوميًا في 18 سبتمبر، لكن هذا كان يتماشى تقريبًا مع الرقم الذي شهدته في اليوم السابق، حسبما وجدت الشركة - ولا يزال بعيدًا عن ذروة الاستخدام بعد فترة وجيزة من الإطلاق.

نظرًا لأن Bluesky يظل متاحًا للدعوة فقط، كان من الممكن أن يكون الارتفاع في الاستخدام هذا الأسبوع أعلى لو أنه فتح أبوابه لأي شخص مهتم بالانضمام، وهذا يجعل الآن العديد من الفرص الضائعة حيث كان من الممكن أن يستفيد Bluesky من أخطاء X الفادحة، بدءًا من وقت استحواذ Musk على Twitter إلى الفوضى مع نظام التحقق المتجدد إلى حدود الأسعار الأحدث لإعلان X عن نهاية الكتل والآن الأخبار التي تفيد بأن X خطط لشحن جميع المستخدمين.