شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق صاروخ Falcon 9 للفضاء.. يضم بداخله 22 قمرا صناعيا للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الصاروخ Falcon 9، الذي يحمل 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink، من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وفقًا لموقع space.

وقد عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض كما هو مخطط لها، حيث هبطت على متن سفينة بدون طيار تابعة لشركة SpaceX في البحر بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.

وكان هذا هو الإقلاع والهبوط السابع عشر للمرحلة الأولى من Falcon 9، وفي الوقت نفسه، تم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

وتعد Starlink هي مجموعة الإنترنت الضخمة التابعة لشركة SpaceX، والتي توفر الخدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يتكون Starlink حاليًا من أكثر من 4750 قمرًا صناعيًا عاملاً، وسيستمر هذا العدد في النمو في المستقبل، حصلت SpaceX على موافقة لإطلاق 12000 مركبة ذات النطاق العريض وتقدمت بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30000 أخرى علاوة على ذلك.