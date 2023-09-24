بسبب أخطاء إيلون ماسك مع «إكس».. منصة «بلوسكاي» تشهد تسجيلات قياسية

الشارقة - اميمة ياسر -

تستمر منصة التواصل الاجتماعي “بلوسكاي” في الاستفادة من أخطاء الملياردير الامريكي إيلون ماسك، والسياسات الجديدة التي يجريها على منصة “إكس” التي يمتلكها، والمعرفة سابقة بإسم "تويتر".

وكان إيلون ماسك قد أعلن في الـ 18 من سبتمبر الجاري خططه لفرض رسوم بسيطة على جميع مستخدمي تطبيق "إكس" خلال حدث بث مباشر، موضحا أن دفع الاشتراك ضروري من أجل مكافحة الحسابات المزيفة.

وذكرت تقارير صحفية أن مستخدمي "إكس" لم يعجبهم هذا الخبر، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد مستخدمي منصة "بلوسكاي".

وأشارت التقارير إلى أن بلوسكاي شهدت تسجيلات جديدة قياسية بعد أن أعلن ماسك خططه لفرض رسوم على مستخدمي إكس، مشيرًا إلى أن بلوسكاي شهدت إجمالي 53.585 اشتراكًا جديدًا بحلول نهاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر.

ويعادل هذا الرقم 5 في المئة من القاعدة الكاملة لمستخدمي المنصة البالغة نحو مليون ومئة ألف حساب

وتدعم شركة التحليلات Sameweb الآن هذه النتائج من خلال أحدث تقرير لها أشار إلى أن تطبيق "بلوسكاي" لنظام أندرويد شهد نصف مليون مستخدم نشط يوميًا في يوم 18 سبتمبر، كما ارتفع عدد الزيارات عبر تطبيق الويب بشكل كبير.

كما ارتفع مقياس المستخدمين النشطين يوميًا عبر نظام أندرويد مقارنةً باليوم السابق بنسبة 20.6 في المئة. وفي الوقت ذاته، حصل تطبيق الويب في 19 سبتمبر على أكثر من مليون زائر يوميًا.

ويعد هذا الرقم أكبر من الرقم السابق البالغ 811 ألف زائر الذي شهدته منصة بلوسكاي في الأول من شهر يوليو 2023 عندما فرضت إكس حدودًا مؤقتة لمعدل عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها.

وتسببت هذه الأرقام بإيقاف "بلوسكاي" عملية تسجيل المستخدمين الجدد لبعض الوقت، حيث انهار موقع الويب تحت وطأة الزيارات.