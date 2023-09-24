تكنولوجيا: تأكيد الإطلاق العالمي لساعة Xiaomi Watch 2 Pro في 25 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسميًا عن حدث إطلاق مقرر في 25 سبتمبر، حيث ستكشف فيه عن سلسلة الهواتف الذكية Xiaomi 13T المرتقبة.

وعلاوةً على الهواتف الذكية الجديدة، كانت هناك شائعات متداولة حول إطلاق ساعة Xiaomi Watch 2 Pro، وقد أكدت شاومي ذلك من خلال إعلان تشويقي تم نشره على حسابها على منصة تويتر.

ما يميز هذه الساعة الذكية هو أنها ستعمل على نظام WearOS مع واجهة MIUI، مما يجعلها متميزة عن أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الساعة معالج Snapdragon W5+ Gen 1 القوي والفعال.

يشاع أن Xiaomi Watch 2 Pro تأتي مجهزة ببعض المواصفات والميزات الرائعة. ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon W5+ Gen 1 مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى 32 جيجابايت من سعة التخزين.

سيحتوي الجهاز على شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة مع دقة 466 × 466 بكسل وكثافة بكسل تبلغ 326 بكسل لكل بوصة. كما يقال إن بطارية الساعة ستكون بقوة بسعة مللي أمبير وستوفر ما يصل إلى 72 ساعة من الاستخدام مع الشحنة واحدة.

قد يكون هناك أيضًا إصدار LTE اختياري لأولئك الذين يبحثون عن الاصدار الخلوي. وستعمل الساعة الذكية بنظام التشغيل WearOS، المخصص لواجهة MIUI الخاصة بشركة شاومي.

ومن حيث الوظائف، يقال إن الساعة تدعم مجموعة واسعة من 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا، إلى جانب ميزات مثل مراقبة تخطيط القلب وتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة درجة حرارة الجسم وتتبع النوم.

سيكون التنقل سهلاً بفضل التاج الدوار، وسيكون للجهاز معيار مقاومة للماء 5ATM، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأنشطة المتعلقة بالمياه.

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