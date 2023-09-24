شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 15 Pro Max يفشل فى اختبار المتانة للزجاج الخلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتصميم هيكل جديد تمامًا مصنوع من مادة التيتانيوم كما تقول Apple، وقد أثار مقطع فيديو لاختبار السقوط بالأمس مخاوف مبكرة بشأن متانة هذا التصميم الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحواف المنحنية الجديدة، وفقاً لموقع 9to5mac.

حيث نشر JerryRigEverything اختبار المتانة السنوي الخاص به مع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، والذى أظهر أن الهاتف فشل في اختبار المتانة مقارنة بالهواتف الأخرى الأقدم.

وقد خضع الهاتف لاختبار الخدش، واختبار التسخين، وورق الصنفرة، والمزيد، وكما هو متوقع، فإن التيتانيوم يتعرض للخدش بسهولة، ومع ذلك، فإن الزجاج الخلفي غير اللامع أكثر مقاومة للخدش.

كما تعمل الشاشة أيضًا بشكل جيد خلال اختبار الخدش، كما هو الحال مع أغطية الكاميرا الثلاثة الموجودة فى الجزء الخلفى من iPhone 15 Pro.

ويقول JerryRigEverything وهو يبدأ فى الضغط على الجهاز: "لقد حان الوقت لمعرفة ما إذا كان الهيكل الجديد المطلي بالألمنيوم الممزوج بالتيتانيوم يضر بالسلامة الهيكلية لجهاز iPhone 15 Pro Max وفي غضون ثوانٍ قليلة، تسمع صوت طقطقة ويتحطم الزجاج الخلفي تمامًا.

ويتوقع JerryRigEverything أن هذا قد يكون بسبب أن التيتانيوم يتمتع بقدرة شد تبلغ خمسة أضعاف قوة الألومنيوم، مما يؤدي إلى عدم قدرة الظهر الزجاجي على تحمل حتى الكميات الصغيرة من الضغط، على الجانب المشرق، جعلت شركة أبل استبدال الزجاج الخلفي لجهاز iPhone 15 Pro أرخص بكثير هذا العام.