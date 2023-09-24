شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضيف "تويتر سابقًا" إلى وصف متجر التطبيقات لمنصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر قرار Elon Musk بتغيير العلامة التجارية Twitter إلى X، لكنه يضطر إلى توضيح أنه كان "Twitter سابقًا" في متجر تطبيقات Apple، حيث غير التطبيق وصفه في متجر التطبيقات، بعد أن أدت عملية إعادة التسمية الفوضوية لمنصة التواصل الاجتماعي إلى انخفاض كبير في تنزيلات تطبيق X حديثًا.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، شهد X انخفاضًا ملحوظًا في التنزيلات من خلال متجر تطبيقات Apple منذ تغيير اسمه وشعاره، حيث وجد التحليل الذي أجراه الخبير الاستراتيجي في وسائل الإعلام إريك سيفرت أنه انخفض من التطبيق الخامس والثلاثين الأكثر تنزيلًا على متجر التطبيقات إلى المركز الرابع والخمسين مباشرة بعد تغيير العلامة التجارية.

وقال سيفرت في منشور له إن الاسم والشعار الجديدين للموقع من المحتمل أن يكونا السبب وراء الركود، حيث يشعر المستهلكون بالارتباك بسبب اختفاء شعار الطيور الكلاسيكي.

أعلن إيلون ماسك أن الشركة ستعيد تغيير علامتها التجارية إلى "X" وتتخلص من شعارها المميز في يوليو، وغرد أن الموقع "سيقدم وداعًا لعلامة تويتر التجارية، وتدريجيًا، جميع الطيور".

ذكرت سيرة ذاتية حديثة للرئيس التنفيذي لشركة Tesla كتبها والتر إيزاكسون، أن ماسك أصبح يكره شعار تويتر عند توليه الشركة، حيث أخبر أحد مرؤوسيه أن "كل هذه الطيور اللعينة يجب أن تذهب".

وتسبب هذا التغيير في ارتباك واسع النطاق بين مستخدمي تويتر، حيث قال البعض إن الشعار الجديد جعل التطبيق يبدو وكأنه موقع إباحي.

وانتقد خبراء التسويق تغيير العلامة التجارية ووصفوها بأنها "غير عقلانية على الإطلاق" وحذروا من أنها قد تمحو المليارات من قيمة منصة التواصل الاجتماعي، كما تم انتقاد هذه الخطوة من قبل موظفي تويتر السابقين.