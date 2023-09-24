تكنولوجيا: تقرير يؤكد إرتفاع حرارة بعض من وحدات هواتف iPhone 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تقارير نشرت مؤخراً على رصد إرتفاع حرارة هواتف iPhone 15 Pro حتى مع الإستخدام العادي للهاتف.

تدعم ابل إصدارات iPhone 15 Pro هذا العام برقاقة الشركة الجديدة A17 Pro، والتي تقدم آداء أسرع وتتميز بعملية تصنيع TSMC.

وتعد رقاقة A17 Pro أولى الرقاقات التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تدعم الرقاقة بآداء أقوى، إلا أن التقارير الأخيرة توضح أن هذا التعزيز في الآداء يؤدي إلى إرتفاع الحرارة.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر “Revegnus” على منصة تويتر أن شركة TSMC واجهت بعض الصعوبات في إنتاج الرقاقات التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر خلال شهر مارس الماضي، مما دفع ابل لخفض معايير A17 Pro.

كما تؤكد التقارير الأخيرة على أن هواتف iPhone 15 Pro تواجه إرتفاع في الحرارة في الجزء المحيط برقاقة A17 Pro بشكل خاص، حيث تصل الحرارة في هذا الجزء إلى 48 درجة.

من جانب أخر تشير توقعات “Vadim Yuryev” التي نشرت على منصة اليوتيوب إلى أن ابل قررت رفع قوة المعالج للوصول إلى النتائج المطلوبة، إلا أن زيادة إستهلاك الطاقة تؤدي إلى خفض عمر البطارية وإرتفاع حرارة الهاتف.

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