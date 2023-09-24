تكنولوجيا: Asus تعلن عن شاشة ProArt PA32UCXR بتقنية Mini-LED وسطوع 1600 nit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus رسمياً عن شاشة ProArt PA32UCXR المميزة بتقنية Mini-LED، وسطوع يصل إلى 1600 nit.

تتميز شاشة Asus ProArt PA32UCXR بلوحات Mini-LED بحجم شاشة 31.5 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتتضمن الشاشة 2304 جزء من الإضاءة الخلفية لتعزيز التباين في الشاشة.

كما تتميز الشاشة بعمق ألوان 10 بت، لإنتاج نطاق واسع من التدرج اللوني بنسبة 97% من ألوان DCI-P3، وهي معايير تؤكد على دقة الألوان في الشاشة.

أيضاً تنطلق شاشة ProArt PA32UCXR بمعايير ΔE < 1، لدقة أعلى في إنتاج الألوان بإحترافية لدعم المستخدمين من المبدعيين، والمصوريين المحترفين، وإنشاء محتوى الجرافيك الرقمي.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة Asus ProArt PA32UCXR في الربع الأخير من عام 2023، على أن تكشف Asus عن سعر الشاشة لاحقاً.

المصدر

اعلان





