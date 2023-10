Nvidia DLSS 3.5 متاح الآن للعبة Cyberpunk 2077 وتطبيق Chaos Vantage

تقنية Nvidia DLSS 3.5 الجديدة تجعل تجربة الألعاب افضل وأكثر واقعية وتغمرك بشكل أكبر في اللعبة، مع تقديم ميزة الـ Ray Reconstruction او إعادة بناء الأشعة، التي تقوم بتحسين تجربة الإضائة في الألعاب عن طريق الذكاء الاصطناعي وتقنية تتبع الأشعة في التطبيقات، حتى ان عرض النواتج من الـRaytracing تحسنت بشكل كبير مما يتيح للمطورين وصناع المحتوى رؤية نواتج عملهم النهائية قبل ان يدخلوا في عملية استخراج الفيديو النهائية التي تستهلك وقتًا كبيرًا، فلنتحدث عن التفاصيل.

تقنية DLSS 3.5 الجديدة وصلت بالفعل الى كل مستخدمي GeForce RTX وNvidia RTX، ويمكنك الوصول الى كافة المعلومات بشأن هذه التقنية الجديدة من خلال مقال الإعلان عن اطلاق Nvidia DLSS 3.5، في اخبار اخرى عن DLSS فألعاب مثل Lies of P وParty Animals وWarhaven وWitchfire كلهم سينطلقون هذا الأسبوع مع دعم DLSS من اول يوم، وجميع اللاعبين يستطيعون الإشتراك في النسخة التجريبية المفتوحة من لعبة The First Descendant لعبة جديدة مدعمة بالـDLSS 3، في كل لعبة فلاعبين GeForce RTX سيحصلون على تجربة فريدة من نوعها.

تقنية Nvidia DLSS 3.5 تتوسع في الانتشار

Nvidia تطور من تقنيات الـRender مرة أخرى عن طريق تقديم Nvidia DLSS 3.5 التي تقدم ميزة الـRay Reconstructing والتي هي نموذج ذكاء اصطناعي يُحسن عملية تتبع الأشعة للألعاب القوية والتطبيقات الثقيلة التي تستغل تقنيات تتبع الأشعة بشكل كامل.

تقنية Ray Reconstructing تستبدل التقنية اليدوية الخاصة بازالة الضوضاء denoisers والتي تعيد برمجة الأشعة في المشهد أمامك، باستعمال كمبيوتر خارق مُدرب بشبكة ذكاء اصطناعي تُنتج بكسلات عالية الجودة بين الأشعة الضوئية التي يتم اختبارها، تم تدريب هذه التقنية بـ5 أضعاف البيانات التي تم تدريب DLSS 3 عليها، بهذا الرقم فتقنية DLSS 3.5 يتعرف على مختلف الأشعة التي يتم تتبعها لإتخاذ قرارات اذكى باستخدام بيانات تخص الزمان والمكان بداخل اللعبة، مع الحفاظ على معلومات عالية التردد للحصول على تحسين صورة عالي ومرتفع الجودة.

تحديث Cyberpunk 2077 تتحدث الى DLSS 3.5

اليوم تحديث لعبة Cyberpunk 2077 2.0 يصدر مع العديد من التحسينات القوية من ضمنهم ادخال تقنية DLSS 3.5 ضمن تقنيات تتبع الأشعة الخاصة بـCyberpunk 2077، تقنية Ray Reconstructing الجديدة تُحسن من جودة ووضوح الإنعكاسات والإضائة العامة في اللعبة التي تصبح اكثر دقة، والضوء في الألعاب يصبح افضل استجابة وأفضل وأكثر واقعية.

أيضًا يوم السادس والعشرين من سبتمبر فتحديث Cyberpunk 2077: Phantom Liberty سيصدر مع دعم Ray Tracing بالكامل ودعم DLSS 3.5 مع تقنية الـRay Reconstructing، تحديث Phantom Liberty هي مغامرة جديدة كأنها فيلم جاسوسية في لعبة Cyberpunk 2077، وقد تحدث Jakub Knapik نائب الرئيس للتصميمات الإلكترونية في شركة CD Projekt Red عن التقنية وقال: “بفضل تقنية DLSS 3.5 الذكية والمُدعمة بقدرات معالجة الرسوميات بالذكاء الاصطناعي يمكنك تجربة Cyberpunk 2077: Phantom Liberty وموقعها الجديد Dogtown بأفضل شكل ممكن، مع صور أكثر وضوحًا واضاءة اكثر دقة وأعلى معدل إطارات ممكن.”

DLSS 3.5 للصناع: تحديث Chaos Vantage اليوم وNvidia Omniverse خلال اكتوبر

المنصات الإبداعية والتطبيقات لديها مدى واسع من المحتوى الصعب على ادوات ازالة الضوضاء التقليدية التعامل معهم؛ حيث ان هذا يحتاج الى متابعة الضوضاء مشهد بمشهد، نتيجة لذلك عند عرض أي محتوى بشكل مسبق يحصل الصناع على صورة ليست بالمستوى الأمثل من الجودة، مع تقنية DLSS 3.5 فشبكة الذكاء الاصطناعي العصبية تستطيع التعرف على مدى واسع من المشاهد مما يُخرج صورًا عالية الجودة اثناء المشاهدة، وقبل الاتجاه الى عملية Render طويلة ومُهلكة للوقت.

تطبيق Chaos Vantage هو تطبيق تصوير ثلاثي الأبعاد يتيح للصناع التوغل في مشاهد عديدة باستعمال تقنيات Ray Tracing وبيئة متمتعة بهذه التقنية، تطبيق Vantage والذي تم تسريعه مسبقًا باستعمال الـRay Tracing على كروت RTX مع تقنية Nvidia OptiX لإزالة الضوضاء وNvidia Super Resolution يضيف ميزة Ray Reconstruction في الأول والعشرين من سبتمبر لهذا العام مما يؤدي الى تحسينات في جودة الصور مضيفًا قوة عالية الى صانعي المحتوى الذي يتوغلون في مشاهد معقدة.

Nvidia Omniverse USD Composer هو أداة كاملة قابلة للتخصيص لبناء العوالم الـ OpenUSD التي تتيح للمستخدمين بناء واضائة ومحاكاة واخراج مساحة كبيرة من المشاهد وستنطلق مع DLSS 3.5 في شهر أكتوبر المقبل بشكل كامل.