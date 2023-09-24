اختبار آيفون 15 برو: اختناق شريحة A17 Pro وارتفاع درجة حرارة الهاتف

بمجرد كشف النقاب عن تشكيلة آيفون 15 والاختبارات مستمرة ولن تتوقف لإظهار المميزات والعيوب في كل جهاز وموضوعنا اليوم كان اختبار آيفون 15 برو وكيفية الأداء وسرعته وطريقة تعامل شريحة آبل الجديدة مع الالعاب الثقيلة والمهام المكثفة، وإليك نتائج الاختبار وكيف كان أداء المعالج A17 Pro.

شريحة A17 Pro

يحتوي كل من آيفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس على شريحة A17 Pro من آبل، وتعد أحدث نظام على شريحة (SoC) للشركة وتعمل بدقة تصنيع 3 نانومتر وهي الوحيدة التي تعمل بتلك الدقة في الوقت الحالي وسيكون من الصعب على هواتف الاندرويد الرائدة التغلب عليها حتى في عام 2024 ولعل السبب يرجع إلى أن ابل هي الوحيدة القادرة على تأمين شريحتها بدقة تصنيع 3 نانومتر في الوقت الحالي، بعدما اشترت آبل كامل إمدادات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSMC للسنة الأولى.

وخلال إزاحة الستار عن الفئة برو من آي-فون 15، كشفت آبل عن شريحة A17 برو وكان تركيز الشركة يدور حول قدرتها على تشغيل الالعاب بسرعة عالية وقالت ابل، ان ايفون 15 برو يوفر حاليا رسومات جرافيك أكثر سلاسة، بالإضافة إلى تجربة غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب. كما تسمح الشريحة الجديدة بتشغيل الالعاب الواقعية وحتى الألعاب التي لم يسبق طرحها على هاتف ذكي، مثل Resident Evil Village وResident Evil 4 وDeath Stranding وAssassin’s Creed Mirage.‏

اختبار شريحة الايفون

قام مراجع صيني بإختبار آيفون 15 برو وبرو ماكس عبر تشغيل ألعاب مختلفة لمعرفة ما يمكن أن تفعله شريحة A17 Pro ووجد أن الايفون الذي يعمل بشريحة 17 برو قد ترتفع حرارته بشكل زائد أثناء المهام المكثفة، حيث يصل إلى درجات حرارة تصل إلى 118.4 درجة فهرنهايت. كما أن الشريحة ستؤدي إلى اختناق الأداء عند تشغيل العاب قوية وثقيلة وإليك كيف قام بإختبار شريحة A17 برو:

في البداية، وصلت درجة حرارة آيفون 15 برو ماكس إلى 48 درجة مئوية أثناء تشغيل لعبة Genshin Impact بإعدادات رسومية عالية. وكانت درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، في حين تم ضبط الشاشة على 300 شمعة سطوع في المتر المربع، وبعد 30 دقيقة، حافظ الجهاز على معدل إطارات يبلغ 59.1 مع استهلاك طاقة يبلغ 4.13 واط بينما وصل معالج A16 الموجود في ايفون 14 برو ماكس وايفون 15 و بلس إلى 56.5 إطارًا في الثانية واستهلاك 4.32 واط من الطاقة.

قام المراجع بعد ذلك بتحميل Resident Evil Village على ايفون 15 برو ماكس، وتشغيل الشاشة بدقة 1560 × 720 لكن حينها وجد اختناق في الأداء حيث انخفض المعالج من منتصف الأربعينيات إلى 30 إطارًا في الثانية حتى أنه انخفض إلى مستوى أقل من الأداء الذي تقدمه شريحة A16 قبل أن يتعافى ويعود لادائه مرة اخرى.

الاختناق والتبريد في شريحة آيفون 15 برو

تعمل جميع الهواتف الذكية على تقليل الأداء أثناء المهام المكثفة، ولا يختلف جهاز الايفون عن ذلك ويقصد بـ اختناق المعالج، تقييد وظائفه عندما ترتفع درجة حرارته إلى مستوى أعلى من المسموح به، بمجرد زيادة الحرارة بشكل كبير، يتم خنق المعالج وتخفيض التردد والأداء لتقليل الحرارة.

أما بالنسبة للتبريد، فإن آيفون 15 برو لا يحتوي على عملية تبريد معينة، لكن قالت آبل أنها تستخدم تقنية معقدة لربط إطار الألمنيوم الداخلي بحزام التيتانيوم وهذا من شأنه أن يحسن عملية التبريد في الايفون، وكما يعرف الكثير، يستخدم A17 Pro كلاً من وحدة معالجة الرسومات سداسية النواة والمحرك العصبي ذي 16 نواة لتشغيل الالعاب بكفاءة. علاوة على ذلك، أقرت آبل بأن ايفون 15 برو لديه القدرة على إحداث ثقب في الجزء الخلفي لكنه يتمتع بوسائل حماية تمنع حدوث ذلك، كما سيتمكن مطورو الألعاب من الوصول إلى الأدوات والموارد لمنع ارتفاع درجة الحرارة في الهاتف.

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في النهاية، نتائج الاختبارات الحالية ليست دلالة على شئ، الأهم من ذلك أن نرى كيف ستتعامل شريحة A17 Pro مع سيناريوهات الحياة الواقعية ومن المقرر يبدأ شحن جميع طرز آيفون 15 اليوم الجمعة، وعندها سنرى المزيد من الاختبارات التي تركز على أداء A17 Pro. ومن المؤكد أن مشكلات مثل البطء والاختناق والسخونة الزائدة سوف تظهر للمستخدمين وسوف يعرضونها على صفحات الويب.