شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يطالب المشاهير بالنشر على منصة X .. ويغضب لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة X، تويتر سابقًا، يبدو يائسًا بعض الشيء، حيث خسر تويتر، الذي أصبح الآن X، نصف إيراداته الإعلانية وأغلبية قوته العاملة منذ أن اشترى ماسك تويتر في أكتوبر 2022، لدرجة أنه يطلب الآن من المشاهير النشر على المنصة التي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا.

وردًا على إعلان تايلور سويفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إعادة إصدار ألبومها "1989"، أجاب ماسك على موقع X: "أوصي بنشر بعض مقاطع الفيديو الموسيقية أو الحفلات مباشرة على منصة X".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تفاخر "ماسك " أيضًا بأن تاكر كارلسون، مذيع البرامج الذي ترك قناة فوكس نيوز في أبريل، حصل على عدد أكبر من المشاهدات منذ بث الحلقات على قناة X.

غرد ماسك معلقا، "مشاهدات حلقاته على X تتجاوز الآن عدد سكان الولايات المتحدة، تحدث إلى الأرض عبر X!"، ومع ذلك، واجهت منصة ماسك انتقادات بشأن عدد مشاهداتها، إنها ليست فريدة من نوعها، مما يعني أن مشاهدًا واحدًا قد يكون مسؤولاً عن مشاهدات متعددة إذا نظر إلى التغريدة بشكل متكرر، حسبما أفاد موقع Insider سابقًا.

يبدو أيضًا أن الرئيس التنفيذي يصبح غاضبًا علنًا إذا لم ينفذ المشاهير أوامره، حيث علق ماسك على الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، الذي اتُهم مؤخرًا بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء، ونفى براند هذه الاتهامات في مقطع فيديو شاركه على موقع X قبل يوم من نشر التحقيق في الاتهامات.

انتقل براند لاحقًا إلى Rumble، وهي منصة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، وحث معجبيه على متابعته هناك ودعمه "مباشرة"، ويبدو أن هذا أزعج " ماسك ".

أعرب ماسك عن رأيه في الردود، "من المخيب للآمال إلى حد ما أنه يدفع Rumble حصريًا بينما يدعم X حرية التعبير بنفس القدر".