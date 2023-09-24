شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الذكاء الاصطناعى لجوجل المنافس لـ GPT-4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل لإطلاق Gemini، وهو منافس GPT-4 من OpenAI، هذه التقنية عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط من الجيل التالي يعمل عليه فريق من الباحثين الذين تم سحبهم من قسمي الذكاء الاصطناعي المدمجين الآن في Google DeepMind وGoogle Brain.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتم الترويج لهذا النموذج باعتباره تقدمًا كبيرًا في معالجة اللغة الطبيعية، ومن المتوقع أن تطلق جوجل النموذج في وقت لاحق من هذا العام.

تمت مراقبة الإصدار القادم من جانب عالم التكنولوجيا، حيث تكهن الكثيرون بقدرة النموذج على تحسين منافسه الرئيسي، وهو نموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI GPT-4.

أشعل التحليل الذي أعلن مبكرًا عن تفوق Google في مجال الذكاء الاصطناعي على GPT-4، نقاشًا شرسًا عبر الإنترنت، حتى أنه جذب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى المعركة.

على الرغم من أن التفاصيل حول عرض Google الجديد لا تزال قليلة، فإليك ما يعرف عنه حتى الآن. Gemini متعدد الوسائط Gemini متعدد الوسائط

يعد Gemini من Google بمثابة ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط، مما يعني أنه يمكنه معالجة أكثر من نوع واحد من البيانات.

ومن المتوقع أن يكون النموذج قادرًا على معالجة الصور والنصوص، مما يسمح بميزات مثل التحليل الكتابي للرسوم البيانية المرئية، حسبما ذكرت صحيفة The Information.

وأضاف المنفذ أن عملاق التكنولوجيا يعمل أيضًا على تعزيز قدرات توليد التعليمات البرمجية الخاصة بالتقنية لمحاولة التغلب على GitHub Copilot من Microsoft، والذي يتم تشغيله بواسطة OpenAI.

وقالت جوجل في تدوينة إنه بمجرد الانتهاء من الاختبار والضبط الدقيق، سيكون النموذج متاحًا بأحجام وقدرات مختلفة.

مستوحى من AlphaGo استوحت الشركة Gemini من AlphaGo، الذي طورته شركة DeepMind التابعة لشركة Google وأصبح أول برنامج كمبيوتر يهزم لاعب Go بشريًا محترفًا.

يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى عام 2016 عندما تغلب AlphaGo على Lee Sedol، أحد أعظم لاعبي Go في العالم، في لعبته الخاصة.

سيتم دمج التقنيات المستخدمة في AlphaGo مع التكنولوجيا التي تدعم ChatGPT، حسبما قال ديميس هاسابيس، رئيس DeepMind، لمجلة Wired في يونيو.

وقال: "على مستوى عالٍ، يمكنك التفكير في Gemini على أنه يجمع بين بعض نقاط القوة في الأنظمة من نوع AlphaGo مع القدرات اللغوية المذهلة للنماذج الكبيرة".

الإصدارات المبكرة ذكرت صحيفة The Information أن جوجل قريبة جدًا من إطلاق Gemini، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتوزيع نسخة مبكرة من النموذج على مجموعة صغيرة من الشركات.

وقال أحد الأشخاص الذين اختبروا التقنية، إنها قد تتمتع بميزة على GPT-4 لأنها تستفيد من بيانات جوجل من المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها من الإنترنت.

وقال التقرير إن الإضافة يجب أن تعني أن النموذج يمكنه فهم نوايا المستخدم بشكل أكثر دقة.

وتوقع الباحثون الذين يعملون في مدونة SemiAnalogy أيضًا أن يتفوق أداء Gemini من Google على GPT-4 بسبب وصول Google إلى أفضل الرقائق.