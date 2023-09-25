تكنولوجيا: عيب تصنيع في بعض حافظات iPhone 15 Pro يحجب زر Action

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار عدد من المستخدمين إلى رصد عيوب تصنيع في بعض حافظات هواتف iPhone 15 Pro المقدمة من جهات خارجية، حيث يحجب عيب التصنيع زر Action في الهاتف.

أكدت التسريبات السابقة إلى أن ابل تخطط لجلب زر الأكشن في سلسلة iPhone 15، لذا بدأت عدد من الشركات المصنعة للحافظات في تصنيع الحافظات وفقاً لهذه التفاصيل.

ولقد طورت شركة “Bellroy” حافظات لهاتف iPhone 15 Pro Max إلا أنها لا تتوافق مع تصميم الهاتف، حيث تظهر الحافظة بعيب تصنيع يحجب زر الأكشن في الهاتف ويعيق تنفيذ إجراءات بهذا الزر.

من جانب أخر تعمل شركة ابل غالباً على دفع نماذج معدنية للجيل الجديد من هواتف الأيفون، لدعم الشركات المصنعة للإكسسورات لإنتاج إصدارات جديدة من الإكسسورات التي تتوافق مع المواصفات والتصميم الجديد لهواتف الأيفون.

وتؤكد الصور الخاصة بالحافظة التي تقدم من Bellroy” لهاتف iPhone 15 Pro Max على أن ابل لم تكشف عن التغيير الذي طرأ في تصميم الهاتف لهذه الشركة، لذا لم تستبدل الشركة زر كتم الصوتيات بزر الأكشن في حافظة 15 Pro Max، لذا سيكون على المستخدم التأكد من توافق تصميم الحافظة مع التغييرات التي طرأت على تصميم الهاتف قبل الشراء.

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