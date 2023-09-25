شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو Grand Theft Auto يحصلون على ترقية مجانية لاشتراكهم فى GTA+ مع ثلاث ألعاب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لعشاق لعبة GRAND Theft Auto أو "جاتا" الحصول على ترقية مجانية لاشتراكهم في GTA+ مع ثلاث ألعاب Rockstar كلاسيكية، حيث أعلنت سلسلة المغامرات والحركة مؤخرا أن عددًا من الألعاب ستكون متاحة بالتناوب ليتمكن المستخدمون من الوصول إليها.



وبحسب موقع thesun البريطانى، فإن أي شخص قام بالتسجيل في الخدمة، التي تكلف أقل من خمسة دولارات شهريًا، سيتمكن من الوصول إلى Grand Theft Auto: The Trilogy، وتتضمن ألعاب Rockstar الثلاثية؛ الإصدار النهائي، النسخة المعدلة لعام 2021 من كلاسيكيات أوائل القرن الحادي والعشرين GTA III وGTA: Vice City وGTA: San Andreas.

ووفقًا للصانعين، تمت "إعادة صياغة" الثلاثية وتم صقل الرسومات الأصلية القديمة، مع إضاءة جديدة وأنسجة عالية الدقة وأدوات تحكم حديثة واستهداف محسّن، ولكنها ستكون متاحة فقط لوحدة التحكم التي ترتبط عضويات اللاعبين بها – مما يعني أن العديد من اللاعبين لن يتمكنوا من الوصول من حساب واحد.



وقد تم إطلاق GTA+ لأول مرة في عام 2022 للاعبين عبر الإنترنت الذين يستخدمون PS5 وXbox Series X/S، فيما تستعد الشركة حاليا لطرح لعبة GTA 6.

وفي حين أن ألعاب Rockstar الأخرى، مثل GTA 5 وRed Dead Redemption 2، متاحة الآن على Steam، إلا أنها كانت مخصصة لوحدة التحكم فقط عند الإطلاق.