الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على جميع محافظات الجمهورية، إلا أننا نشهد ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تسجل القاهرة 35 درجة مئوية .



و وفقا لموقع المصري اليوم أرجعت الأرصاد الجوية الشعور بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وهذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس إلى حد بعيد، وعدم وجود أي سحب تحجب أشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة تشهد أجواء حارة على المناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض درجات الحرارة، وتظل الأجواء لطيفة فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.

وحول حالة الطقس خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة خاصة مع الساعات المتأخرة منه وفترات الصباح الباكر، بسبب انخفاض نسب الرطوبة فترات الليل ووجود نشاط نسبي للرياح، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض فترات الليل.

وحدرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية، التي تصل إلى كثيفة يصعب معها وضوح الرؤية على بعض الطرق .



الطقس غدا الاثنين :

أما بشأن حالة الطقس غدا الاثنين، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وحذرت الأرصاد الجوية من حدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

رصدت الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتوقعت الأرصاد أنها ستكون كالآتي:

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.