شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Adaptive Audio بسماعة أبل AirPods Pro؟ وكيفية استخدامها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر آخر تحديث للبرنامج الثابت لنظامي iOS 17 وAirPods بعض الميزات الجديدة الرائعة إلى الجيل الثاني من AirPods Pro، حيث إن إحدى هذه المميزات هي Adaptive Audio والتى تتيح التبديل تلقائيًا بين وضعي إلغاء الضوضاء والشفافية، إضافة إلى ضبط مستوى الصوت والسماح للمستخدمين بالبقاء على دراية بما يحيط بهم.

ويتم الآن طرح التحديثات والميزة متاحة الآن للمستخدمين لاستخدامها، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته حول استخدام Adaptive Audio الجديدة في الجيل الثاني من AirPods.|

ما هى AirPods Pro Adaptive Audio وكيف تعمل: Adaptive Audio، كما يوحي الاسم، هو نظام إدارة صوت تلقائي قامت Apple بتطبيقه مع آخر تحديث، ووفقًا لشركة Apple، تشتمل ميزة الصوت التكيفي على ثلاث ميزات تلقائية - التحكم التكيفي في الضوضاء، وحجم الصوت المخصص، والتوعية بالمحادثة.

ويقوم نظام التحكم التكيفي في الضوضاء بضبط الضوضاء الخارجية تلقائيًا عن طريق دمج مستويات إلغاء الضوضاء والشفافية، ويقوم "وحدة التخزين المخصصة" بضبط مستوى صوت الوسائط بناءً على البيئة، ويتحول الوعي بالمحادثة تلقائيًا إلى وضع الشفافية عندما يبدأ المستخدمون في التحدث ويخفض أيضًا مستوى صوت الوسائط في هذه العملية.

خطوات تمكين AirPods Pro Adaptive Audio بمجرد تثبيت iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك وإذا كنت متصلاً بالجيل الثاني من AirPods Pro، فسوف تظهر لك شاشة جديدة تسألك عما إذا كنت تريد تشغيل Adaptive Audio.

إذا كنت لا ترى الشاشة، فيمكن أيضًا تشغيلها عبر إعدادات AirPods Pro أو من مركز التحكم، ولتمكين الصوت التكيفي من مركز التحكم، افتح مركز التحكم واضغط لفترة طويلة على شريط تمرير مستوى الصوت، فقط تأكد من توصيل AirPods Pro بالهاتف.

بعد ذلك اضغط على زر التحكم في الضوضاء واختر الخيار التكيفي. بمجرد التمكين، سيبدأ AirPods Pro تلقائيًا في التبديل بين إلغاء الضوضاء والشفافية، ولتمكين الوعي بالمحادثة، انتقل إلى الإعدادات → AirPods → اسحب لأسفل ضمن الصوت واضغط على الوعي بالمحادثة أو مستوى الصوت المخصص أو تقليل الصوت العالي.