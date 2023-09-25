شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى إلى SwiftKey.. اعرف كيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت تشكيلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول Surface في نيويورك الأسبوع الماضي، منها Surface Go 4 وSurface Studio 2 وغيرهما.

وبصرف النظر عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا عن تحسينات قائمة على الذكاء الاصطناعي لمنتجات أخرى مثل نظام التشغيل ويندوز.

كما قامت الشركة بتحديث منشور مدونتها لمشاركة تفاصيل حول الميزات الجديدة المتعددة لتطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، سويفتكي، لوحة المفاتيح هذه متاحة لأجهزة آيفون وكذلك أجهزة أندرويد.

وفي منشور بالمدونة، كتبت ديفيا كومار، المدير العام للبحث العالمي والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت: "نحن متحمسون أيضًا لتقديم ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في لوحة مفاتيح SwiftKey المحمولة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وتتوفر لوحة مفاتيح SwiftKey على كل من Play Store وApp Store.

علاوة على ذلك، تأتي لوحة المفاتيح الافتراضية من سامسونج مزودة بتكامل سويفتكي. لذلك، من المرجح أن تأتي ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه إلى العديد من أجهزة Galaxy. تتضمن هذه الميزات ملصقات AI وعدسات كاميرا AI.

عدسات الكاميرا AI على سويفتكي

يمكن لمستخدمي SwiftKey الوصول إلى عدسات الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو وصور GIF بتأثيرات مختلفة.

يتضمن ذلك العدسات والمرشحات المتوفرة نتيجة لتعاون مايكروسوفت مع شركة سناب المالكة لـ سناب شات.

لإنشاء ومشاركة فن الذكاء الاصطناعي في أشكال الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام هذه المرشحات، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار الكاميرا على لوحة مفاتيح سويفتكي.

ستكون المرشحات والعدسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة داخل هذه الكاميرا، كما يمكن للمستخدمين إنشاء صور وملفات GIF باستخدام لوحة المفاتيح ونسخها مباشرة إلى محادثاتهم.

ملصقات الذكاء الاصطناعي على SwiftKeyيتم تشغيل ميزة ملصقات AI الجديدة أيضًا بواسطة Bing Image Creator.

ستسمح هذه الأداة للمستخدمين بإنشاء وإرسال ملصقات مخصصة بناءً على صورهم أو صورهم الشخصية، كما يمكن لمستخدمي Swiftkey مشاركة هذه الملصقات مع أصدقائهم وعائلاتهم على واتساب ومسينجر

وتطبيقات الاتصال الأخرى.

لإنشاء ملصقات AI، يتعين على المستخدمين تحديد خيار الملصقات المخصصة.

سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى فتح الكاميرا.

انقر فوق صورتك واضغط على خيار استخدام الصورة لإنشاء ملصقات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بعد إنشاء الملصقات، سيحصل المستخدمون على خيار المتابعة، والذي سيعيدهم إلى الدردشة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خيارات الملصقات المختلفة مثل السفر والهوايات والترحيبات والمزيد.

سيقدم Swiftkey ملصقات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام الصورة في مواقف مختلفة.

انسخ الملصقات المحددة وألصقها في الدردشة.