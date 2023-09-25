شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب تدفعك لشراء iPhone 15 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أجهزة iPhone 15 و‌iPhone 15‌ Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max الجديدة في أيدي عملاء Apple اعتبارًا من يوم الجمعة، من بين أجهزة iPhone الأربعة الجديدة التي أتاحتها Apple اليوم، ووفقاً لموقع macrumors، يتمتع جهاز iPhone 15 Pro‌ Max بأفضل مجموعة من الميزات وهو الجهاز الذي يمكنك اختياره إذا كنت تريد أفضل الإمكانيات، إليك خمسة أسباب تدفعك لشراء iPhone 15 Pro Max:

منفذ USB-C - باستخدام USB-C، يمكنك شحن iPhone وiPad وMac باستخدام نفس كابل USB-C إلى USB-C، ويمكن أيضًا استخدام ‌iPhone‌ لشحن أجهزة مثل AirPods وApple Watch، وعلى Pro وPro Max، يمكنك نقل المحتوى بسرعة تصل إلى 10 جيجابت / ثانية باستخدام كابل مناسب.

زر الإجراء - يحل زر الإجراء محل مفتاح كتم الصوت في موديلات Pro، حيث يمكن ضبطه للقيام بجميع أنواع الأشياء مثل تنشيط وضع التركيز، وتشغيل الكاميرا، وتشغيل المصباح، وتنشيط الاختصار، والمزيد.

شريحة A17 Pro - تتيح شريحة A17 Pro ممارسة ألعاب وحدة التحكم على ‌iPhone‌ لأول مرة مع دعم تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة، ستكون قادرًا على لعب ألعاب مثل Resident Evil 4 وDeath Stranding، وسيكون الأمر سريعًا للغاية بالنسبة لفحص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل النصية وتصفح الشبكات الاجتماعية.

التيتانيوم - يتمتع كل من iPhone 15 Pro‌ وPro Max بهيكل من التيتانيوم أخف من الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، لذلك على الرغم من أن أجهزة iPhone هذه بنفس حجم أجهزة iPhone في العام الماضي، إلا أنها ستشعر بوزن أقل في اليد، كمكافأة، قامت شركة Apple بتغيير التصميم لجعلها أكثر قابلية للإصلاح بحيث تكون أقل تكلفة إذا كسرت الزجاج الخلفي، وتتضمن تغييرات التصميم الأخرى حوافًا أكثر تحديدًا وإطارات شاشة أقل حجمًا.

عدسة تليفوتوغرافي 5x - عدسة تليفوتوغرافي 5x هي ميزة حصرية لـ Pro Max، مع معيار 15 Pro يقتصر على تقريب بصري 3x، وأصبح التكبير البصري بمعدل 5x ممكنًا بفضل تقنية المنشور الرباعي الجديدة من Apple حتى تتمكن من التكبير أكثر من أي وقت مضى، ستحصل على تكبير إجمالي يصل إلى 25x، كما أجرت Apple أيضًا مجموعة من التحسينات الأخرى على الكاميرا والتي يمكنك رؤيتها بالتفصيل في تقريرنا عن iPhone 15 Pro.

مع جميع الميزات المتوفرة في ‌iPhone 15 Pro‌ بالإضافة إلى بطارية أكبر بسبب المساحة المادية الأكبر، وشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة، وعدسة Telephoto 5x، من الصعب التغلب على ‌iPhone 15 Pro‌ Max.