شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 معلومات لا تعرفها عن كاميرا سلسلة iPhone 15 .. تتيح دقة 24 ميجا بيكسل افتراضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت أبل في سلسلة Apple – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max – مستشعر جديد تمامًا بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب مستشعر واسع للغاية، كما تحصل طرازات Pro أيضًا على كاميرا ثالثة – 3X telephoto في حالة iPhone 15 Pro و5x في حالة iPhone 15 Pro Max.

لذلك، إذا كنت قد اشتريت بالفعل أحد أجهزة ايفون الجديدة هذه أو تخطط لشراء واحد، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الكاميرا:

- دقة جميع الهواتف افتراضيًا 24 ميجابكسل، ولكن لديك خيار الانتقال إلى 12 ميجابكسل افتراضيًا.



- يمكنك التصوير بدقة 48 ميجابكسل، ولكن فقط على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max عبر وضع ProRaw Max وJPEG Max المتوفر أيضًا على الطرز غير Pro.



- يحتوي iPhone 15 Pro على عدسة تكبير 3x، بينما يحصل Pro Max على عدسة مقربة 5x مع تثبيت الصورة المتقدم.



- تحصل طرازات Pro أيضًا على عدسات متعددة – عدسات إضافية – للاختيار من بينها للحصول على صور أفضل وأنواع أخرى من التصوير الفوتوغرافي.

- هناك وضع عمودي متقدم تم إنشاؤه عبر التشكيلة، يلتقط هذا جميع بيانات العمق الأساسية عند اكتشاف شخص أو حيوان أليف في الإطار أو عند التركيز عليه يدويًا من قبل المستخدمين تلقائيًا، ويمكن بعد ذلك استخدام بيانات القسم هذه لاحقًا لإضافة تأثير Bokeh أثناء التحرير.



- تدعم موديلات Pro الجديدة أيضًا تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بتنسيق عالي الكفاءة فقط، وعلى الرغم من أن هذا يعد أمرًا جيدًا لتوفير بعض المساحة على الهاتف، إلا أنك قد تواجه مشكلات أثناء تحرير تلك اللقطات.



- توجد ميزة التثبيت المحسّن أو "Enhanced Stabilisation" في إعدادات الكاميرا للحصول على لقطات فيديو أكثر استقرارًا.



-يمكنك بالفعل قفل التوازن على هذه الهواتف للحصول على درجة اللون المتماثلة عبر جميع اللقطات الخاصة بك وفقًا للسيناريو.



- تتوفر عدسات إضافية في موديلات Pro ويمكنك تمكينها إذا أردت ذلك، الخيارات المتاحة هي 28 ملم و35 ملم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا اختيار العدسة الافتراضية من 1x (24 مم)، 1.2x (28 مم) و1.5x (35 مم).



-يدعم وضع الفيديو السينمائي الآن دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية ويمكن تغييره من إعدادات الكاميرا.



كاميرا ايفون 15

هذه بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها حول إعداد الكاميرا لسلسلة iPhone 15 الجديدة، حيث يمكنك ضبط الكاميرا وفقًا لمتطلباتك للحصول على أقصى استفادة منها.

شيء آخر يجب أن تعرفه حول استخدام العدسة المقربة 5x على iPhone 15 Pro Max هو أن مستوى التكبير/التصغير يعمل بشكل أفضل في حالة الخمول، ولكنه يمكن أيضًا أن ينشر الكثير من الضباب في الصورة اعتمادًا على حالة الطقس ومستويات التلوث في محيطك.