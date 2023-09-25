شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطارية iPhone 15 Plus تتفوق على جميع موديلات أبل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل iPhone 15 Plus المركز الأول في اختبار عمر البطارية، متفوقًا على جميع موديلات iPhone السابقة، حيث ظهرت النتائج الأولى لاختبار البطارية، وقد روجت شركة Apple لكفاءة شريحة A17 Pro مقاس 3 نانومتر، لذلك كان الترقب مرتفعًا ليحتل iPhone 15 Pro وPro Max المركز الأول.

في الواقع، تفوق جهاز Pro Max على جميع أجهزة iPhone السابقة في اختبار Mrwhosetheboss ولكن تفوق عليه هاتف 15 Plus، الذي استهلك أكثر من 13 ساعة من تشغيل الشاشة في الوقت المحدد، ويحمل الآن لقب أطول عمر بطارية iPhone مسجل، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتشير صفحة المواصفات التقنية الخاصة بشركة Apple إلى عمر البطارية من حيث طول العمر لتشغيل الصوت المستمر وجلسات تشغيل الفيديو، وفقًا لأرقام Apple، يستمر هاتف iPhone 15 Pro Max الأطول في تشغيل الفيديو المتدفق بـ 25 ساعة مقارنة بـ 20 ساعة لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Plus.

ومع ذلك، عند تشغيل الصوت، يتم تصنيف الحد الأقصى لمدة 95 ساعة بينما يصل Plus إلى ثلاثة أرقام عند 100 ساعة، توفر أرقام Apple معيارًا لائقًا للمقارنة بين الطرازات، ولكن من الصعب استنتاج أوقات عمر البطارية في العالم الحقيقي منها، حيث أن الاستخدام اليومي للهاتف عادة ما يكون أكثر ضرائب من مجرد مشاهدة الفيديو أو تشغيل الموسيقى.

وكان حامل اللقب السابق هو iPhone 13 Pro Max، حيث انخفض عمر البطارية قليلاً مع سلسلة 14، كما يظهر في الفيديو، تتفوق جميع طرازات iPhone 15 على نظيراتها من الجيل السابق.

وبصرف النظر عن الكاميرا المقربة والمعالج الأسرع قليلاً، لا أرى سببًا كبيرًا للحصول على Proيعتبر الطراز 15 أخف وزنًا من جهاز Pro، ويحتوي على Dynamic Island وعمر بطارية أفضل.