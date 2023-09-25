شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد لهاتف Google Pixel 8 يكشف عن ثلاثة خيارات للألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تكشف جوجل عن سلسلة Google Pixel 8وPixel 8 Pro رسميًا في 4 أكتوبر في حدث "Made by Google"، حيث شاركت جوجل إعلانات تشويقية مختصرة للأجهزة القادمة، وقدمت نظرة خاطفة على عناصر تصميمها، وفقاً لموقع gadgets360.

واقترحت أخر التسريبات والتقارير السابقة بالفعل بعض المواصفات الرئيسية للهواتف الذكية من سلسلة Pixel القادمة، وفي الآونة الأخيرة، تسربت عروض جديدة تقدم لمحة عن التصميم المحتمل وخيارات الألوان للهواتف عبر الإنترنت، حيث يقترحون ثلاثة ألوان للهاتف.

قام موقع MySmartPrice بتسريب العروض الخاصة بهاتف Google Pixel 8 وPixel 8 Pro القادم، وفقًا للتقرير، سيأتي هاتف Pixel 8 باللون الرمادي والأسود، من ناحية أخرى، سيتم تقديم Pixel 8 Pro بخيارات ألوان الأسود والابيض والأزرق السماوي.





وتُظهر العروض التصميم الخلفي لسلسلة Pixel 8 مع مجموعة كاميرا مألوفة على شكل حاجب، ويظهر الطراز الخفيف وهو يتميز بكاميرات خلفية مزدوجة بينما يظهر هاتف Pixel 8 Pro وهو يحمل إعداد كاميرا ثلاثية مرتبة في جزيرة الكاميرا الأفقية، يتم أيضًا وضع ميكروفون وفلاش LED على شريط الكاميرا، إنها تشبه تقريبًا تصميم هواتف Pixel 7 وPixel 7 Pro.

ينطلق حدث إطلاق Google Pixel في 4 أكتوبر في نيويورك، إلى جانب سلسلة Pixel 8، سيتم أيضًا ظهور Pixel Watch 2 وPixel Buds Pro لأول مرة في حدث Made by Google، وتم تأكيد أن الهواتف ستتوفر للطلبات المسبقة بدءًا من 5 أكتوبر.

من المتوقع أن يتم شحن الهواتف الذكية من سلسلة Pixel 8 مع شاشات بمعدل تحديث Android 14 و120 هرتز، ومن المفترض أن يتم تشغيلها بواسطة Tensor G3 SoC.

ويحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 27 وات، وفي الوقت نفسه، يمكن دعم هاتف Pixel 8 ببطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 24 وات ودعم شحن لاسلكي بقدرة 12 وات.