تكنولوجيا: هاتف Poco X6 5G قد يصل كفرع من Redmi Note 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة Redmi Note 13 مؤخرًا لأول مرة في الصين. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الهواتف في الأسواق العالمية تحت علامتي Redmi وPoco في أسواق مختلفة.

ووفقًا للنتائج الجديدة، يمكن أن يكون أحد هذه الهواتف مختلفًا قليلاً وقد يتم بيعه باسم Poco X6 5G.

فوفقًا لـ Xiaomiui، تم إدراج الهاتف الذكي يحمل علامة Poco بأرقام الطراز 2312DRAF3G (اصدار عالمي) و 2312DRAF3I (إصدار الهند) في قاعدة بيانات IMEI. ووفقًا للأرقام الأربعة الأولى من أرقام الطراز، سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر أو بعد ذلك.

يحمل هذا الهاتف الاسم الرمزي Iron_p ويمكن أن يطلق عليه Poco X6 5G، وسيكون الهاتف مطابقًا تقريبًا لهاتف Redmi Note 13، الذي يحمل الاسم الرمزي Gold.

ويشير رمز MIUI إلى أن هاتف Poco X6 5G سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بدلاً من كاميرا بدقة 108 ميجابكسل والموجودة في Redmi Note 13. وهذا يجعل جهاز Poco هو نفس جهاز Redmi Note 13R Pro الذي تم تسريبه مؤخرًا.

لذ، بناءً على التفاصيل المتوفرة حتى الآن، سيتم بيع هاتف Redmi Note 13 المزود بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل باسم Redmi Note 13R Pro في الصين. أما في الأسواق العالمية فمن الممكن أن يعرف بـ Poco X6 5G مع بعض التغييرات التجميلية.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Poco X6 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6080، وشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم شحن بقوة 33 واط.

المصدر

اعلان





