شكرا لقرائتكم خبر عن بطرح أبرز التحديات.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة عربية ودولية انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني في العاصمة الأردنية عمان. ويناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.

فرصة لمتابعة المبادرات الجديدة

يركز المؤتمر على العديد من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني. وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات، والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B، وورش عمل، وجلسات نقاش تجمع صناع القرار والشركات والخبراء.