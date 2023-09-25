شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور روبوت ذكاء اصطناعى "وقح" للمستخدمين الأصغر سنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة ميتا للإعلان عن برنامج دردشة آلي مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُطلق عليه داخليًا اسم "Gen AI Personas"، ويستهدف المستخدمين الأصغر سنًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ويقال إنه من المقرر إطلاقها خلال حدث Meta Connect الخاص بالشركة والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فسوف يأتي في "شخصيات" متعددة موجهة نحو إشراك المستخدمين الشباب بسلوك أكثر تنوعًا، بعد صعود ChatGPT خلال العام الماضي كواحد من أسرع التطبيقات نموًا على الإطلاق، وقد تم بالفعل اختبار شخصيات Meta chatbot المماثلة، ولكنها مستهدفة بشكل عام، على Instagram.

ووفقًا للمحادثات الداخلية التي شاهدتها الصحيفة، اختبرت الشركة شخصية "روبوت وقح" مستوحاة من شخصية "ألفين الفضائي" الفضولية للغاية، والتي أعرب أحد الموظفين عن قلقه من أنها قد تشير إلى أن الروبوت تم إنشاؤه لجمع معلومات شخصية.

وتعني ميتا إنشاء "العشرات" من هذه الروبوتات، كما كتبت المجلة، وقد قامت ببعض الأعمال على أداة إنشاء روبوت الدردشة لتمكين المشاهير من إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم لمعجبيهم، وقد يكون هناك أيضًا بعض الأشخاص الموجهين نحو الإنتاجية، والقادرين على المساعدة في "البرمجة والمهام الأخرى"، وفقًا للمقال.

وتتضمن أعمال الذكاء الاصطناعي الأخرى التي قامت بها Meta مؤخرًا تطوير نموذج لغة كبير أكثر قوة لمنافسة أحدث أعمال OpenAI مع GPT-4، وهو النموذج الذي يدعم ChatGPT وBing، بالإضافة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم فقط للمساعدة في توفير الدعم لصور Horizon Worlds الرمزية، وخلال Meta Connect، ستعرض الشركة أيضًا المزيد حول مشروع Metaverse وسماعة الرأس Quest 3 الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن ميجانا دار، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Snap وInstagram، قولها إن برامج الدردشة الآلية "لا تصرخ بجيل Z بالنسبة لي، ولكن من المؤكد أن جيل Z يشعر براحة أكبر" مع التكنولوجيا الأحدث، وأضافت أن هدف Meta من روبوتات الدردشة، كما هو الحال دائمًا مع المنتجات الجديدة، هو إبقائهم منخرطين لفترة أطول بحيث يكون لديها "فرصة متزايدة لتقديم الإعلانات لهم".