شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا جديدة لـ"جوجل بارد".. التخطيط للعطلات بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدلا من وجود الكثير من علامات التبويب لخدمات جوجل، تسعى الشركة الأمريكية لدمجها في علامة تبويب واحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، وخطط العطلات، وغيرها من الوثائق الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وترغب جوجل في دمج كل علامات التبويب في علامة واحدة على واجهة مستخدم منصة الذكاء الاصطناعي بارد، والتي تنافس بسرعة المنصة الأشهر شات جي.بي.تي.

التخطيط للعطلات

وقال جاك كراوزيك مدير شركة جوجل، إن "بارد" يمكن أن تكون مفيدة عند وضع خطط العطلات، أو ملء النماذج التي يتم إرسالها للمستخدم عبر البريد الإلكتروني وغيرها من الملفات المحفوظة على خدمات جوجل مثل جي ميل وخدمات الحوسبة السحابية لجوجل.

وأضاف أن بارد تستطيع إنجاز أعمال تحتاج إلى 20 دقيقة في 20 ثانية فقط من خلال المساعدة في ملء مختلف النماذج التي يتلقاها المستخدم عبر البريد الإلكتروني، والبحث عن المعلومات الأساسية وتلخيصها، وهو عمل مفيد بشكل خاص بالنسبة للآباء في بداية العام الدراسي.

ومن أمثلة الأعمال الأخرى التي يمكن أن تقوم بها منصة بارد الإجابة على سؤال يقول مثلا "ابحث عن سيرتي الذاتية التي تحمل عنوان 2023 على خدمة الحوسبة السحابية درايف وتلخيصها في فقرة شخصية قصيرة".

كما يمكن أن تكون هذه الوظيفة أكثر فائدة عند تخطيط العطلات "حيث يمكنك مطالبة بارد بتحديد المواعيد المناسبة لكل شخص من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والبحث في مواعيد رحلات الطيران ومعلومات الفنادق، ثم مراجعة خدمة جوجل مابس لمعرفة الطرق إلى المطار وإيضا مشاهدة فيديوهات عبر موقع يوتيوب لمعرفة الأشياء التي يمكن القيام بها أثناء الرحلة".

وستكون منصة بارد أكثر فائدة عندما تستطيع جوجل الوصول إلى كل البيانات الشخصية للمستخدم، ولكنها لن تكون مفيدة إذا كانت بعض المعلومات المفيدة ومطلوب الوصول إليها موجودة على تطبيقات أخرى مثل واتسآب وآي ماسيدج أو حساب بريد إلكتروني آخر غير جي ميل.

باللغة الإنجليزية فقط

ورغم أن الوظيفة الجديدة لمنصة بارد التي تم إعلانها في الأسبوع الماضي متاحة على مستوى العالم، فإنها تدعم حاليا اللغة الإنجليزية فقط، وسيتم إضافة اللغات الأخرى فيما بعد. في الوقت نفسه فإن البعض يرى أن السماح لمنصة الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم أمر مخيف، لذلك تقول جوجل إنه يمكن إلغاء وصول بارد إلى المعلومات الشخصية في أي وقت يختاره المستخدم.

في الوقت نفسه يقول كراوزيك إنه لن يتم استخدام محتوى المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم في تدريب أو تحسين نموذج لغة منصة بارد، كما أنه لن يتم السماح لأي شخص برؤية هذه المعلومات حتى عندما تعالج منصة بارد للمعلومات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو خدمتي دوكس ودرايف.

كما لن يتم استخدامها لإرسال أي إعلانات للمستخدم بأي طريقة.

كما ترغب جوجل في أن تتيح للمستخدم أن يدمج بين صوته الحقيقي والصور التي يتم تحميلها عبر الإنترنت في المستقبل.

على سبيل المثال يمكن للمستخدم تحميل صورة زجاجة مكتوب عليها المشروب الموجود في داخلها، ليقترح بارك بالتفصيل الوجبة الغذائية الرئيسية التي تناسب هذا المشروب بأفضل صورة.

كما يمكن تبادل أرشيف محادثات بارد مع أشخاص آخرين.