تكنولوجيا: هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro يحصلان على زيادة طفيفة في الأسعار في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق جوجل هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر، ومن خلال مجموعة ضخمة من التسريبات، ظهرت الكثير من المعلومات.

والآن، علمنا أن سعر هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro سيرتفع قليلاً في سوق الولايات المتحدة. فمن خلال مصدر للبيع بالتجزئة، قد يكلف هاتف Pixel 8 حوالي 699 دولارًا، بينما سيكلف Pixel 8 Pro 999 دولار، بزيادة قدرها 100 دولار في جميع المجالات.

سيتم إطلاق كلا الجهازين في متاجر البيع بالتجزئة في 12 أكتوبر، وقد أكدت جوجل بالفعل أنه سيتم فتح الطلبات المسبقة في 4 أكتوبر.

والجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أن شهد هاتف Pixel 7a أيضًا زيادة في السعر بمقدار 50 دولارًا ليصل إلى 499 دولارًا. وجاءت هذه الزيادة عندما جلب الجهاز ترقية كبيرة للكاميرا، وشاشة بمعدل 90 هرتز، وشحنًا لاسلكيًا.

أما بالنسبة لهاتف Pixel 8، فإن ترقيات الأجهزة الواردة غير معروفة حتى الآن. وقد أشار تسريب في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع إلى أن مستشعر الكاميرا الرئيسي في كلا جهازي Pixel 8 قد لا يتغير، على الرغم من أن ترقيات الكاميرا الأخرى تبدو موجودة في المتجر مثل التركيز التلقائي على الكاميرا الامامية وعلى المستشعر الكاميرا المتسعة في Pixel 8.

يُقال أيضًا أن معالج Tensor G3 يمثل ترقية كبيرة من حيث تحديث الأجهزة، وتخطط جوجل لإطالة عمر هذه الأجهزة.

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