تكنولوجيا: الإعلان عن Samsung Good Lock 6.0 مع وحدات معاد تصميمها بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن إصدار Good Lock 6.0، وهو يأتي مزودًا بوحدات معاد تصميمها بالكامل. ويأتي ذلك بعد الإعلان الأخير عن ميزة Screen Hide كجزء من تحديث OneUI 6.0 Beta.

ويقول فريق تطوير سامسونج أن Good Lock 6.0 سيقدم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة للوحدات الحالية. وقد تم تقديم هذه التفاصيل في منشور مجتمع سامسونج مؤخرًا.

يأتي تطبيق Samsung Good Lock مزودًا بمجموعة كاملة من الوظائف والأدوات المخصصة لهواتف Galaxy الذكية والأجهزة الأخرى. وسيوفر Good Lock 6.0 مزيدًا من الراحة للمستخدمين مع تحسين تجربة المستخدم الشاملة.

ويعمل التطبيق على تحسين شاشة القفل ولوحة الإشعارات والشاشة الرئيسية والاتساق العام. كما يعد Good Lock 6.0 جزءًا من تحديث OneUI 6.0 Beta، على عكس الإصدارات السابقة.

علاوةً على ذلك، لن تقتصر ميزة Good Lock 6.0 Edge Lithting+ على هواتف Galaxy القابلة للطي، بل على جميع هواتف Galaxy الذكية.

كما ان ميزة DropShip Ride Together متاحة أيضًا لجميع هواتف Galaxy الذكية بغض النظر عن OneUI 6.0.

ويُستخدم مساعد الصوت لتغيير لون لوحة مستوى الصوت وموضوعها ويأتي مع تأثيرات ورسوم متحركة وعناصر تحكم إضافية.

بالاضافة إلى ذلك، ستحصل وحدة Wonderland على تأثيرات انتقال إضافية عند التبديل من Always-onDisplay إلى Lock Screen أو الشاشة الرئيسية. ويتم تشغيل تطبيق NiceCatch لإنشاء السجل لأي ميزة تلقائيًا في النموذج.

سيقوم Good Lock 6.0 بإنشاء المزيد من التفاصيل حول أي إشعار أو مشكلة. وهناك ميزات إضافية ذكرتها سامسونج للإصدار التالي من OneUI 6.0. كما تقدم سامسونج أيضًا تغييرات كبيرة على Dex لاستخدام أكثر ملاءمة.

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