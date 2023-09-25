تعرف على اكسسوارات هواتف iPhone 15 الجديدة من ugreen

اطلاق iPhone 15 كان اطلاقًا منتظرًا بشكل كبير هذا العام بسبب كمية الإضافات التي انتظرناها من Apple، وبالفعل تحدثنا عن الهواتف سواء النسخة العادية او النسخة البلس او النسخة البرو او النسخة البرو ماكس على موقعنا، وكتبنا بالفعل عن كل ما تريده من المؤتمر حتى حول ما اطلقت Apple والجديد في الساعات الذكية الخاصة بالشركة والفروقات بين هواتف الشركة العادية والـPro في مقالات سابقة، اليوم نتخدث عن ابرز الإكسسوارات التي اطلقتها ugreen لهواتف Apple الجديدة وحزمة اكسسوارات ugreen الجديدة لهواتف الايفون 15 الجديدة.

ugreen powerbank بقدرة 145Watt وسعة 25000mah

نعلم اننا قلنا ان هذه اكسسوارات iPhone 15 Pro، لكن يمكن اعتبار هذا مناسبًا لمعظم اجهزتك، هذا باور بانك يشحن بسرعة 145 وات وبسعة 25 الف مللي أمبير، بالطبع يتكون من جسم معدني بالكامل لمتانة مرتفعة ومميزة، ويحمل 3 مداخل مختلفة، مدخل USB Type-C بقدرة شحن 100Watt، ومدخل USB Type-C آخر بقدرة قصوى 45Watt، مع مدخل USB Type-A بقدرة 18Watt، ويحمل شاشة جانبية تخبرك بنسبة شحن الباور بانك نفسه، يمكنك بهذا الباور بانك شحن هاتفك والـMacBook الخاص بك وسماعات AirPods او iPad او اي جهاز ثالث بسرعات مرتفعة، هذا الباور بانك بهذه السعة سيكون خيارًا ممتازًا عندما تشتري iPhone 15 Pro خاصة انه يمكنه شحن عدة اجهزة أخرى بسرعة مرتفعة.

كما اننا قمنا بتجربة Powerbank بنفس التقنية من ugreen ولكن بسعة 10000mah فقط وبقدرة شحن 30Watt بحد اقصى، بوزن الـPowerbank وامكانياته فهو خيار ممتاز؛ حيث انه يمتلك جسمًا معدنيًا بالكامل بالإضافة الى قاعدة شحن لاسلكي وStand لتثبيت الباور بانك، يمتلك مدخل USB A لتشحن منه الأجهزة، ومدخل USB C لتشحن منه الباور بانك او الاجهزة المختلفة كذلك، كخامات وكقيمة فهو قيمة ممتازة للإقتناء واضافة ممتازة تحصل عليها مع هاتفك، علبة الباور بانك نفسها جيدة بها الباور بانك مع كابل USB C من الناحيتين وكتيبات التشغيل وحافظة له تضعه بها من القماش، خامة القماش هذا من الخامات الممتازة الناعمة التي لن تضايقك وستحافظ على الباور بانك نفسه في حالة السفر ووضعه في الحقيبة.

محتويات العلبة

صور الباور بانك

شاحن سريع بقدرة 30Watt يعمل بتقنية GaN لهواتف iPhone 15

بالطبع لا يوجد شاحن في علبة الهاتف كأي هاتف رائد في الفترة الأخيرة، لكن لا مشكلة فـugreen لديها حل بتقديم شاحن سريع بقدرة 30Watt وهي القدرة الأقصى التي يتحملها الهاتف، الشاحن بتقنية GaN والتي تستعمل مادة نترات الجاليوم ليصبح حجم الشاحن اصغر بدون أي تضحيات وبدون أي مشاكل في الحرارة، ويأتي معه كابل Type-C من الطرفين لشحن الهاتف وهو كابل مجدول Braided يتحمل الثني من النايلون فهو كابل ذا متانة مرتفعة، انا احب الـBraided cables بشدة لأن عمرها الافتراضي طويل وبالطبع سيكون الكابل المرفق أفضل من الذي ترفقه Apple مع هاتف iPhone 15 Pro الخاص بها.

محتويات الصندوق

صور الشاحن

حافظة لهاتف iPhone 15 Pro Max وباقي الهواتف داعمة للـMagSafe

الهاتف زجاجي فالبتأكيد يمكنه ان ينكسر بسهولة، لذلك ستحتاج الى حافظة Cover مميز له، وتقدم ugreen حافظة ممتازة بتصميم شفاف ودعم للـMagSafe، بحيث تقوم بتغطية كل جوانب الهاتف واطاره مع وجود حافة بارزة بسيطة فوق الشاشة لتحمي الشاشة ان سقط الهاتف على شاشته، خاماتها ممتازة وتحافظ على جمال الهاتف والوانه بدون مشاكل، لذلك فهي خيار ممتاز للحصول عليه لحماية هاتفك.

صور الحافظة

طبقة لحماية الشاشة Screen Protector

آخر ما ستحتاجه مع الأيفون الجديد هو طبقة لحماية الشاشة، لتحمي شاشتك من الخدوش ومن الصدمات ومن الكسر، المميز في ugreen انها تهتم بتجربة المستخدم وفي سهولة تركيب هذه الطبقة، حيث انها تأتي بإطار خاص بها من أجل سهولة التركيب ومن أجل ضبط الطبقة على الشاشة بالضبط حتى لا يكون هناك اي مشكلة في ضبط الطبقة على الشاشة، وفي نفس الوقت تتوفر كل الادوات التي تحتاجها لتركيبها بدون أي تسريب هواء او اتربة تحتها، تُرسل ugreen قطعتين من الطبقة مع اطار التركيب والمناديل المطلوبة للتركيب وأيضًا كتيب تعليمات حول كيفية تركيبها

صورة طبقة الحماية

اكسسوارات ugreen المميزة لهواتف iPhone 15

شركة ugreen قدمت مجموعة اكسسوارات مميزة للهواتف بالفعل، مواد ممتازة ومواصفات ومميزات جيدة للغاية، ولتحافظ على هاتفك الغالي ومرتفع الثمن، انت لن تشتري الهاتف لينكسر بسهولة او تشحنه بأي شاحن سيء، بل ستحاول الحفاظ عليه بأكبر شكل ممكن، لذلك نرشح اكسسوارات ugreen لك فمن تجربتنا الطويلة معهم هي اكسسوارات تستحق بالكامل.