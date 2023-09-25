شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة البحث الدقيق.. iPhone 15 يحدد موقع أصدقائك على مسافة تصل إلى 60 مترًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة Find My الجديدة لمستخدمي iPhone 15 العثور على الأصدقاء القريبين الذين لديهم أيضًا iPhone 15، مع واجهة Precision Finding التي تعرض مؤشرات المسافة والاتجاه المحدثة باستمرار، وذلك وفقاً لموقع 9to5mac.

وتتيح الميزة اتصال iPhone 15 بهاتف آخر يبعد حوالي 60 مترًا، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق الذي رأيناه يعمل Precision Finding مع AirTags، ربما تكون هذه أفضل الظروف حيث يتم إجراء الاختبار في مكان مفتوح في الهواء الطلق؛ سيكون النطاق محدودًا أكثر في الأبواب مع تداخل الجدران والعوائق الأخرى في الطريق.

يتم تفعيل الميزة ببساطة عن طريق تحديد الصديق في تطبيق Find My، عندما يكون البحث الدقيق متاحًا، سيكون الزر "بحث: قريب" مرئيًا في بطاقة التفاصيل، يتم تحديث سهم المسافة والاتجاه بشكل مستمر عندما يقترب المستخدم من موضع الصديق.

قالت شركة Apple بأن شريحة الجيل الثاني تتميز بما يصل إلى ثلاثة أضعاف نطاق U1، ويبلغ الحد الأقصى لنطاق البحث الدقيق لـ AirTags حوالي 10-15 مترًا، لذا فإن 60 مترًا تعادل بالفعل حوالي ثلاثة أضعاف هذه المسافة، من المفترض أن النموذج المستقبلي لـ AirTags سوف يدمج شريحة النطاق فائقة الاتساع الجديدة ويحسن تجربة العثور على العناصر بشكل كبير.