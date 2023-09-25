تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هواتف Galaxy A05 وA05s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري في سوق ماليزيا اليوم عن إصدارات الشركة الجديدة من هواتف Galaxy A05 وGalaxy A05s.

تقدم سامسونج هاتفي Galaxy A05 وGalaxy A05s بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، على أن يتميز Galaxy A05 بجودة عرض HD+، بينما يدعم Galaxy A05s جودة عرض FHD+.

كما يضم كلا الهاتفين نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، حيث يضم A05s مستشعر سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، ويأتي A05 بمستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يختلف الهاتفين في رقاقة المعالج، حيث تدعم سامسونج هاتف A05s برقاقة معالج Snapdragon 680، بينما يأتي هاتف A05 بمعالج Helio G85.

ويتوفر هاتفي سامسونج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتفين مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، ويأتي A05s أيضاً بمستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتدعم سامسونج هاتفي Galaxy A05 وGalaxy A05s بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 13.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy A05 بألوان الأسود، والأخضر الفاتح، والفضي، بينما يتوفر A05s باللون البنفسجي أيضاً إلى جانب الإختيارات السابقة.

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