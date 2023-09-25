تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف Mate 60 RS Ultimate بتصميم فاخر من السيراميك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن هاتف Mate 60 RS Ultimate الذي ينطلق بتصميم فاخر من السيراميك، وميزة إجراء الإتصالات عبر الأقمار الصناعية، وسعر يبدأ من 1641 دولار.

يتميز هاتف Mate 60 RS Ultimate بشاشة OLED LTPO مسطحة بحجم 6.82 إنش، ودقة عرض 2720 في 1260 بيكسل، كما تضم الشاشة ثلاثة ثقوب للكاميرة الأمامية.

أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث متغير من 1Hz إلى 120Hz، كما تدعم الشاشة تعتيم 1440Hz، ومعدل لمس 300Hz، أيضاً تدعم الشاشة إنتاج 1.07 مليار لون، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%.

وتدعم هواوي هاتف Mate 60 RS Ultimate Design بنفس إعدادات الكاميرة المميزة لهاتف Mate 60 Pro Plus، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل والذي يتميز بعدسات تدعم الضبط بين F1.4 إلى F4.0، كما يدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري.

كما يتميز المستشعر الثاني بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات F2.2، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل يدعم لقطات macro telephoto ويتميز بفتحة عدسات F3.0 ويدعم أيضاً التثبيت البصري، ومن المقرر أن يدعم الهاتف التكبير البصري حتى 3.5مرة والرقمي حتى 100 مرة.

وفي إعدادات الكاميرة الأمامية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات F2.4، مع كاميرة عمق 3D لدعم تقنية التعرف على الوجه، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما تأتي الكاميرة بتقنية AIS لمقاومة الإهتزاز عند تسجيل الفيديو.

كما تقدم هواوي الكاميرة ببعض المميزات الأخرى التي تتضمن فتحة عدسات متغيرة ذكية، وفتحة قابلة للضبط بين 10 نقاط توقف، ونمط ليلي فائق، مع نمط super macro للفيديو، ودعم تقنية HDR، إلى جانب دعم تصوير لقطات macro وtelephoto في نفس الوقت.

أيضاً تتميز الكاميرة بدعم التصوير بفاصل زمني بكفاءة، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة، وأيضاً تصوير لقطات بانورامية.

وتدعم هواوي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 9000s، كما ينطلق بواجهة Hongmeng OS 4.0، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تتراوح بين 512 جيجا بايت و1 تيرابايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في NM حتى سعة 256 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 20W.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يضم الهاتف مستشعر للإضاءة، والجيروسكوب والبوصلة وNFC ويدعم أيضاً الإتصال بالأقمار الصناعية لإجراء المكالمات.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من Mate 60 RS Ultimate بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1641 دولار.

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