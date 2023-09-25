مزايا التقدم التكنولوجي في عمليات التداول الإلكترونية

التقدم التكنولوجي يدخل في كل شيء، وكل الجوانب الحياتية الخاصة بنا يدخل اليها نوع من التطبيقات او الإضافات التي تغير من هذا المجال، أحد هذه المجالات هو مجال التداول الإلكتروني، التكنولوجيا تتدخل في عمليات التداول الإلكترونية لتحسين هذه التجربة ولتقويتها ولتجعلها اسهل في الوصول اليها وبكفائة عالية وتدر ربحًا اكثر من ذي قبل، في هذا المقال نريد ان نغطي أحد المواقع التي تغير من عالم التداول الإلكتروني ومن عمليات التداول الإلكترونية وهو موقع سي تريدر، كيف أثر هذا الموقع وأثار مزايا التقدم التكنولوجي في مجال التداول؟ هذا ما سنتداوله في هذا المقال.

ما هو التداول الإلكتروني؟

التداول الإلكتروني هو عملية بيع وشراء الكترونية، تقوم ببيع وشراء أصول الكترونية مثل الأسهم في البورصة والقيود الخاصة بالشركات والفوركس وغيرها، وذلك عن طريق منصة الكترونية، ويتم ذلك الأمر عن طريق مجموعة من الوسطاء عبر الإنترنت، وقد اشتهر هذا المجال بشكل كبير جدًا بسبب سهولة العملية والراحة الناتجة عنها وأيضًا امكانية المشاركة بمبالغ بسيطة بدون مشاكل.

مزايا التداول الإلكتروني

السهولة والراحة؛ حيث يمكنك ان تقوم بعملية التداول من أي مكان حول العالم ولمدة 24 ساعة في اليوم بسهولة

القدرة على تحمل تكاليفه؛ وذلك بسبب ان رسوم التعامل مع الوسطاء عبر الإنترنت منخفضة بشكل نسبي

متعدد الإختيارات؛ لأن هناك تنوع في الأصول التي يمكنك ان تمارس عملية التداول الإلكترونية عبرها

التحكم؛ انت متحكم بشكل كامل في عملية التداول وفي قراراتك

عيوب التداول الإلكتروني

تقلب السوق؛ يظهر ذلك في تذبذب اسعار الأصول الخاصة بالسوق بسهولة مما قد يؤدي الى خسائر كبيرة

التأثير؛ بعض الوسطاء لديهم تأثير قوي مما يجعلك تستثمر أموال أكثر من حسابك، لكن هذا قد يؤدي الى خسائر أكبر

الاحتيال؛ انت تتعامل مع الناس عبر الانترنت ومع الوسطاء عبر الإنترنت مما قد يؤدي الى وقوعك ضحية لعمليات احتيال مختلفة.

كيف أثر موقع سي تريدر وأضاف مزايا التقدم التكنولوجي الى عمليات التداول الإلكترونية؟

موقع سي تريدر هو أحد مواقع التداول الإلكترونية الشهيرة والذي يسهل عملية التداول بشكل كبير جدًا والذي يقدم لك وصول كبير الى مختلف الأسواق بسهولة، كما ان الموقع يعطيك رسوم بيانية عالية الجودة تجمع لك كل البيانات الخاصة بك بوضوح وبدون مشاكل، هذا الموقع من أسرع المنصات نموًا في السوق بمميزاتها الفريدة والمتنوعة ووظائفها المصممة بعناية كبيرة.

مزايا استعمال منصة سي تريدر

94 أدارة رسم بياني مع 26 إطار زمني

أكثر من 50 مؤشر مدمج في المنصة

رسوم قابلية للانفصال عن بعضها لعرضها على أكثر من شاشة

6 مستويات تكبير لعرض عمق السوق

السحب والإفلات للأوامر المختلفة

انشاء وتحسين روبوتات التداول

ما يميز هذه المنصة

منصة سي تريدر من المنصات التي تُسهل عملية التداول، كونها تُسهل هذه العملية يعني انك يجب ان تكون قادرًا على الوصول الى المنصة من أي مكان وهذا يتحقق في هذه المنصة حيث يمكنك الوصول اليها على أكثر من جهاز سواء نتحدث عن أجهزة ويندوز او MAC او أجهزة اندرويد او iPhone او حتى موقع الويب فالأمر أسهل من منصات كثيرة، والتسجيل بها سهل وليس صعبًا مما يجعل التجربة مذهلة

كما ان المنصة ليست محكومة بعدد محدود من الأسواق او ليست منتشرة بل هي تتحكم في عدد كبير من الأسواق بسهولة، مثل سوق الفوركس وسوق المعادن والذهب وسوق النفط ومصادر الطاقة المختلفة، والأسهم والبورصات المختلفة التي يمكن الدخول اليها، فهناك تنوع ممتاز في الأسواق واختيارات كثيرة لتدخل اليها.

أنوع الحسابات التي يقدمها الموقع

حسابات الشركات للحصول على كافة مزايا المنصة الاحترافية بدون قيود

حساب تجريبي لتجرب عملية التداول بشكل افتراضي في بيئة بدون مخاطرة ولا خسارة باستخدام 10 الف دولار افتراضي لتجريب المنصة

حسابات اسلامية للحصول على مزايا التداول الكاملة ولكن بالإلتزام بقواعد الدين الإسلامي وعدم الخروج عنها.

حساب MT5 Alpha للتمتع بمزايا التداول الخاصة بالموقع على منصة MT5 ذات الأصول المتعددة

لماذا تختار منصة سي تريد؟

حاصل على رخصة FSC فيمكنك ان تتداول على منصة مرخصة بالكامل

خدمة عملاء ممتازة وفائزة بجوائز مرموقة

ظروف تداول ممتازة بأسعار 0 نقطة مع رافعات مالية كبيرة وعمولة منخفضة

طرق تمويل موثوقة وتمتع بإيداع وسحب الأموال بطرق تمويل موثوقة

توفير تعليم مجاني ودورات مجانية للتداول عبر الإنترنت

امكانية استعمال المنصة على العديد من الأجهزة الرائدة

الخلاصة: مزايا التقدم التكنولوجي في عمليات التداول الإلكترونية

مزايا التقدم التكنولوجي كثيرة وتظهر في كل جوانب حياتنا، هذه المزايا تظهر في تسهيل أمور حياتنا المختلفة، مزايا التقدم التكنولوجي في عمليات التداول الإلكترونية تظهر بشكل قوي في تسهيل عمل المنصات وتقديمها لتجارب مميزة مثل منصة سي تريد التي تنقل لك تجربة التداول الى مستوى آخر، مع الكثير من المزايا التي تقدمها المنصة، جرب منصة سي تريد ستجد تجربة مميزة في عالم التداول.