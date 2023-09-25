شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح نظام التشغيل macOS Sonoma: أفضل الميزات والأجهزة المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت آبل تحديث برنامج iOS 17 لمستخدمي هواتفها الذكية، بعد إطلاق أحدث سلسلة آيفون 15، كما تتجه شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بإصدار تحديث برنامج الجيل التالي لمستخدمي ماك.

وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق، أنه سيتم إصدار التحديث المستقر لنظام التشغيل MacOS Sonoma في 26 سبتمبر، وسيتضمن التحديث المجاني أيضًا العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لنظام التشغيل Mac.

النماذج المدعومة من macOS Sonoma سيكون تحديث برنامج أبل القادم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، macOS Sonoma، متوافقًا مع الطرز التالية:

ماك بوك برو: 2018 والإصدارات الأحدث

ماك بوك إير: 2018 والإصدارات الأحدث

ماك ميني: 2018 والإصدارات الأحدث

آي ماك: 2019 والإصدارات الأحدث

آي ماك برو: 2017

والإصدارات الأحدث من 2022 من ماك ستديو

مع نظام التشغيل macOS Sonoma، توفر أبل الأدوات على سطح المكتب.

الأدوات التي كانت متوفرة على أجهزة أخرى مثل - آيفون وآيباد وآبل ووتش ستكون متاحة الآن على أجهزة ماك.

ستكون هذه الأدوات أيضًا تفاعلية تمامًا مثل تلك المتوفرة على آبل، حيث تقوم آبل أيضًا بتمكين المستخدمين من الوصول إلى الأدوات من تطبيقات آيفون الخاصة بهم تلقائيًا، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات ماك المقابلة.

تطبيقات الويب في Dock

ستسمح تبلغ لمستخدمي ماك بإضافة أي موقع ويب إلى Dock كتطبيق ويب على نظام التشغيل macOS Sonoma.

سيساعد هذا المستخدمين على الوصول إلى تطبيق الويب بسهولة أكبر. لإنشاء تطبيق ويب، يجب على المستخدمين تحميل موقع الويب في سفاري، وفتح قائمة "ملف" وتحديد "إضافة إلى Dock".

من المهم ملاحظة أن تطبيقات الويب لا تقدم شريط أدوات مبسطًا فحسب، بل تدعم أيضًا إشعارات الدفع.

حافظات الشاشة والخلفيات الجديدة

سيتمكن مستخدمو ماك من تعيين شاشات توقف جوية جديدة تشبه آبل TV على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم باستخدام macOS Sonoma.

تتميز شاشات التوقف هذه بمقاطع فيديو بطيئة الحركة لمواقع مختلفة حول العالم، وهذا يشمل أماكن مثل منتزه يوسمايت الوطني ودبي، كذلك سيسمح التحديث القادم أيضًا لكل شاشة توقف بالانتقال إلى خلفية سطح مكتب مماثلة.

ملفات تعريف سفاري

وطرحت شركة آبل في شهر يونيو، أحدث إصدار من سفاري الذي قدم دعمًا للملفات الشخصية، كمل تتيح هذه الميزة للمستخدمين إبقاء تصفحهم منفصلاً للعمل والحياة الشخصية وغيرها.

وقال صانع آيفون أن كل ملف تعريف سيكون له سجل منفصل وملفات تعريف الارتباط والإضافات ومجموعات علامات التبويب والمفضلات.

نوع اللعبة

سيحتوي نظام macOS Sonoma على وضع لعب جديد، أثناء اللعب على أجهزة ماك التي تعمل بنظام Apple Silicon، سيعطي هذا الوضع الأولوية مؤقتًا لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

علاوة على ذلك، سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول الصوتي لسماعات AirPods بالإضافة إلى زمن انتقال الإدخال لبعض وحدات التحكم في الألعاب المتصلة عبر البلوتوث.