شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. وصول أول مهمة هندية إلى المريخ فى 24 سبتمبر 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2014، دخلت أول مهمة هندية بين الكواكب في مدار حول المريخ، وهى أول مهمة هندية إلى المريخ، وفقًا لموقع space.

وأمضت بعثة المريخ المدارية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (MOM)، والتي تسمى أيضًا مانجاليان، 10 أشهر في الوصول إلى المريخ بعد إطلاقها، كان في الغالب عرضًا تقنيًا نظمته وكالة الفضاء الهندية لإثبات قدرتها على إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، ولكنها تمتلك أيضًا بعض الكاميرات والأدوات العلمية لجمع البيانات حول الكوكب الأحمر.

أطلقت الهند مهمتها المدارية حول المريخ في 5 نوفمبر 2013 على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية في المقام الأول كمهمة توضيحية لإظهار أن ISRO يمكنها بناء مركبة فضائية قادرة على الوصول إلى الكوكب الأحمر، تم تصميم المهمة التي تبلغ تكلفتها 74 مليون دولار لالتقاط صور للمريخ ودراسة الغلاف الجوي للكوكب لمدة تصل إلى 10 أشهر، لكنها قامت بأداء علمي لأكثر من عام وتستمر في الدوران حول الكوكب الأحمر.

يدور المدار العلمي للمركبة حول المريخ في مسار متطرف، يقترب من 227 ميلاً (365 كيلومترًا) ويمتد حتى 49710 ميلًا (80000 كيلومترًا)، وتستغرق المركبة الفضائية حوالي 77 ساعة لإكمال مدار واحد.