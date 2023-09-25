تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز Router BE3 Pro بتقنية WiFi-7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن جهاز Router BE3 Pro الذي ينطلق بتقنية WiFi-7، ومميزات لدعم المستخدمين في الألعاب الإلكترونية.

يتميز جهاز BE3 Pro بتصميم مستطيل نحيف يضم 4 هوائيات، بأبعاد 225 في 177.9 في 59.5مم، كما يضم الجهاز إضاءة LED.

كما تقدم هواوي جهاز Huawei Router BE3 Pro بتقنية ضغط 4K QAM التي تعمل على ضغط البيانات لنقل كم أكبر من البيانات في نفس الوقت.

وتتميز شريحة تقنية WiFi-7 بعدد 4 من الأنوية بسرعة تصل إلى 3600 ميجابت في الثانية، لتحميل سريع للملفات الكبيرة، وتشغيل الألعاب الكبيرة.

أيضاً يدعم جهاز الراوتر نطاقات ترددية ثنائية 2.4GHz و5GHz لزيادة سرعة الإتصال بشبكة الإنترنت بإستجابة سريعة، كما يدعم BE3 Pro بعدد 4 من مضخم إشارات الإنترنت، التي تعزز قوة إشارة الإنترنت وحساسية الإستجابة لإختراق الجدران بسهولة وتغطية نطاق أوسع.

ويقدم جهاز Huawei Router BE3 Pro منفذ شبكة جيجابت مخصصة للرياضة الإلكترونية، لإعطاء الأولوية لتشغيل الألعاب بآداء سريع، مع منفذ 2500 ميجابت لإتصال فائق السرعة، كما يمكن التحكم في إتصال الأطفال في شبكة الإنترنت عبر تطبيق Huawei Smart Life.

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