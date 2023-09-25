تكنولوجيا: تسريبات توضح سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE الشهر المقبل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل سعر الهاتف في سوق الولايات المتحدة.

كشف موقع “MySmartPrice” عن سعر هاتف Galaxy S23 FE الذي يتوفر بسعر 599 دولار للنموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وهي التكلفة ذاتها التي انطلق بها هاتف Galaxy S21 FE.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Galaxy S23 FE يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذجين بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، لذا نترقب الحدث الرسمي في 4 من أكتوبر لمزيد من التفاصيل.

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