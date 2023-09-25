أبرز مميزات تحديث WatchOS 10 الجديد لساعات Apple

WatchOS 10 تحديث ساعات Apple الجديد صدر مصاحبًا لتحديث iOS 17 الذي أطلقته Apple بشكل نهائي لكل هواتفها منذ عدة أيام، لازالت Apple تعمل على تحسين المستوى العام الذي تصل اليه ساعاتها الذكية وتحاول ان تنمي تقنياتها المتنوعة في الساعات الذكية لتستمر بفرض سطوتها على عالم الساعات الذكية بشكل عام، فالسؤال هنا ما هي أبرز المزايا التي أطلقتها Apple في تحديثها الأخير للساعات؟ هذا ما نود عرضه في هذا المقال لذلك لنتحدث معًا عن أبرز تحديثات WatchOS 10 الجديد.

تحديث WatchOS 10 يجلب تجربة جديدة للساعات

في تقديم Apple للساعة الذكية Apple Watch Series 8 استغلت الشركة الشاشة وقامت بتقليل الحواف بنسبة كبيرة للغاية تجعل الشاشة شبه كاملة بتصميم مميز، استغلال هذه الشاشة ظهر في النسخة الأخيرة من نظام الساعات الذي قامت فيه Apple بإعادة تصميم النظام ليأخذ الشاشة الكاملة للساعة بدون وجود أي مساحات غير مُستغلة بحيث تعرض التطبيقات والنظام معلومات أكثر وأكثر تفصيلًا على الساعات، كتجربة جديدة تستغلها التطبيقات للمستخدم.

ميزة Smart Stack

ميزة Smart Stack هي نفس ميزة الـWidgets في iOS 17 لكن أحضرتها Apple الى الساعات الذكية، يمكنك الآن عن طريق الزر الدائري الخاص بالساعة من عرض مجموعة Widgets خاصة بها على الشاشة امامك بسهولة بدوران واحد، هذه الـWidgets او التطبيقات المصغرة هدفها عرض معلومات سريعة لك، مثل وظيفتها على الهواتف بالضبط بدون فروقات، تأتي هذه الميزة ضمن مزايا تسهيل الاستخدام التي أضافتها Apple الى النظام

مزايا صحية جديدة في WatchOS 10

جزئية المزايا الصحية تحسنت بشكل كبير في ساعات Apple بعد التحديث الأخير، صارت الساعة تهتم بشكل أكبر بمتابعة التمرينات الخاصة بمستعمل الساعة، وذلك لتحسين المعلومات التي تجمعها الساعة والتي يحتاجاه المستخدم للوصول الى ما يحتاجه من تمارين وبيانات تخص هذه التمارين والمجهود الذي يبذله في التدريب واجمالي ما يحرق من السعرات الحرارية وخلافها، فماذا أضافت Apple من هذه الناحية؟

دعم اكسسوارات وتتبع تدريبات الدراجات

من الرياضات الصعب قياس معطياتها هي ركوب الدراجة بسبب كثرة العوامل التي يتم حسابها من سرعة ومسافة وايقاع الحركة نفسه والطاقة المبذولة في تحريك الدراجة، لذلك هناك اكسسوارات مخصصة للدراجات وقد أضافت Apple دعم هذه الإكسسوارات الى ساعاتها، أصبح بالتالي هناك دعم لتوصيل هذه الاكسسوارات عن طريق البلوتوث والحصول على نتائج السرعة والمسافة التي تقطعها مع الطاقة المبذولة في الحركة.

مصاحبة لهذه المعلومات التي تجمعها الساعة صار بالإمكان للساعة حساب مستويات الطاقة المبذولة وتقسيمها الى نطاقات طاقة، كل نطاق يدل على كمية الجهد المبذول في التمرين، بالتالي هذا سيساعدك على فهم تمرينك بشكل أكبر ومستويات الراحة التي تحتاجها والأداء الذي يجب ان تحسنه لتحسين حالتك وتمرينك ومتابعتك لكل شيء.

مع التحسينات هذه ففي حالة بداية تتبع تدريب الدراجة على الساعة فستستفيد من من الهاتف الذي سيتحول الى شاشة كاملة تعرض لك كل معلومات التدريب، في حالة انك تتدرب على دراجة داخل الصالة الرياضية هذه الشاشة ستكون مفيدة في عرض بيانات التدريب الخاص بك بدلًا من ان تنظر الى الساعة طول الوقت بالتالي ستستطيع رؤية معدل نبضاتك وسرعتك والزمن الذي استغرقته على الدراجة وكل شيء امامك على الشاشة.

تتبع الصحة النفسية

تتبع الصحة النفسية من المزايا التي اهتمت Apple بإضافتها في ساعاتها الذكية الجديدة، تقريبًا هي الساعة الوحيدة التي اهتمت بهذا النطاق، معضلة الصحة النفسية ليست سهلة وستقوم الساعة بإخراج معلومات تخص حالتك النفسية وتنبيهك ان كنت تحتاج لأن ترتاح قليلًا او تتمهل على نفسك بعض الشيء، وأيضًا ستتابع الساعة كيف تشعر وتنصحك بأن تتجه الى مختص ان احتجت الى ذلك.

مع ذلك فالساعة ستعرض لك العوامل التي تؤثر على حالة أفكارك من وقوفك في الشمس لفترة من الوقت والفترة التي تدربت بها والنوم والأوقات التي قضيتها في راحة عقلك وفي التأمل وغيرها من الأمور، بالطبع Apple تعد مع هذه المزايا بالخصوصية وان WatchOS 10 سيحمي كل بياناتك الخاصة بصحتك النفسية وان هذه المعلومات خاصة بك في امان كامل.

الاهتمام بصحة النظر

الكثير من الأطفال يُصابون بالاستيجماتيزم او بقصر النظر، والكبار كذلك يُصابون به ولكن ليس بكثافة اصابة الأطفال به، لذلك فـApple تريد الاهتمام بهذه النقطة عن طريق اضافة اهتمام كبير بالأطفال والاعتماد على مستشعر الإضائة الموجود في الساعة لقياس الوقت الذي يقضيه الأطفال في الشمس، وهل هذا الوقت كافٍ ام لا، حيث ان ضوء الشمس يساعد في تقليل خطر الاصابة.

مميزات إضافية

توفير API للتدريبات المختلفة

توفير API للتدريبات بالإعتماد على المستشعرات القوية الموجودة في ساعات Watch Ultra وSE 2 وSeries 8 وما يليهم يمكن للمطورين استغلال بيانات الحركة في فهم التغيرات السريعة في الحركة والاتجاه والتسارع لتستطيع تتبع رياضات مشهورة مثل الجولف والتينس ويمكن للمطورين انشاء تجارب قوية لهذه الرياضات، وباستعمال الـAPI يمكن لبرنامج مثل TrainingPeaks اضافة جدول تمارينك بشكل مباشر الى تطبيق التدريبات

مميزات لأصحاب المشاريع

بالنسبة للعملاء الذين يستغلون Apple Watch في عملهم فنظام WatchOS 10 يساعد هؤلاء العملاء على زيادة الإنتاجية عن طريق امكانية الرد على الإشعارات بشكل سريع بدون الحاجة للإمساك بالهاتف مع اضافة خدمة Mobile Device Management الى الساعة وضبط الـVPN وغيرها من الأمور التي ستحتاجها في مكان العمل فتصبح Apple Watch أحد اسباب زيادة الإنتاجية

تحميل الخرائط بدون انترنت

مع iOS 17 أتاحت Apple امكانية تحميل الخرائط على الهاتف وحفظها لاستعمالها عندما يكون الهاتف غير متصل بالإنترنت، هذه الخرائط يمكنك استعمالها على ساعتك عندما تحتاج اليها بشرط ان يكون الهاتف بالقرب منك لتستطيع استعمالهم.

ميزة NameDrop

هي الميزة الكبيرة التي أُطلقت مع iOS 17 التي تتيح لك ارسال بطاقة اسمك الى أي شخص عن طريق AirDrop، نفس الميزة وضعتها Apple في ساعة Apple Watch فصار يمكنك مشاركة بطاقة الاسم مع أي شخص عن طريق AirDrop عن طريق وضع وجهي الساعة قبال بعضهم البعض وستتم المشاركة بدون مشاكل.

مشاهدة الرسائل المُصورة والدخول في محادثات Facetime

عندما تصلك رسالة فيديو من أي شخص صار يمكنك الآن تحميلها وعرضها على ساعة Apple Watch بشكل طبيعي ومشاهدتها على الساعة، وفي حالة ان هناك مكالمة Facetime تعتمد على الصوت فقط بدون فيديو فيمكنك استعمال الساعة في الدخول اليها بشكل طبيعي.

تتبع مواعيد الأدوية

في حالة انك تتعاطى أي نوع من الأدوية ولو لفترة مؤقتة يمكنك ضبط الساعة لتذكرك بأن تقوم بتسجيل الأدوية وان نسيت دواء معين فستذكرك بأنك لم تأخذ هذا الدواء وان عليك تناول هذا الدواء، هذا لأي دواء سواء كانت أدوية عادية او فيتامينات او أي شيء آخر لا شروط هنا ويمكنك تحديد أهمية او ضرورة كل دواء على حدة.

الساعات الداعمة لتحديث WatchOS 10

ساعة Apple Watch Series 4

ساعة Apple Watch Series 5

ساعة Apple Watch SE

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 7

ساعة Apple Watch Series 8

ساعة Apple Watch Series 9

ساعة Apple Watch Ultra

ساعة Apple Watch Ultra 2