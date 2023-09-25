شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPhone 15 و15 Pro فى 20 دولة جديدة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة iPhone 15 في أكثر من 20 دولة ومنطقة إضافية بداية من 29 سبتمبر، بما في ذلك ماكاو وماليزيا وتركيا وفيتنام وغيرها، ولم تقدم شركة Apple قائمة كاملة بالدول، وفقًا لموقع 9to5mac.

وعلى عكس سلسلة iPhone 14 العام الماضي، كانت جميع طرازات ‌iPhone 15‌ الأحدث متاحة للطلب عندما جرت الموجة الأولى من عمليات الإطلاق في أكثر من 40 دولة ومنطقة يوم الجمعة، 22 سبتمبر.

وبالمثل، ستكون أجهزة iPhone 15‌ وiPhone 15‌ Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max متاحة للطلب في اليوم الأول عندما تتم الموجة الثانية من عمليات الإطلاق يوم الجمعة 29 سبتمبر.

يقدم iPhone 15‌ وiPhone 15 Pro‌ أكثر من 30 إمكانات وتحسينات جديدة، بما في ذلك USB-C وDynamic Island عبر المجموعة، بالإضافة إلى تصميم جديد من التيتانيوم وزر إجراء في الطرازات المتطورة.