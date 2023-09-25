شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 ميزات فى سلسلة أيفون 15 هى الأولى على الإطلاق فى الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بتزويد إصدار 2023 من هواتف أبل، أيفون 15 أيفون 15 برو وأيفون 15 بلس وأيفون 15 برو ماكس، المعروضة للبيع حاليًا، بمجموعة من الميزات الجديدة، تعتبر بعضها بمثابة الأولى من نوعها فى الهاتف الذكى.

فيما يلى 9 ميزات لسلسلة أيفون 15 غير موجودة في أي هاتف ذكي آخر في الوقت الحالي. أول هاتفين يتميزان بإطار من التيتانيوم يأتي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بهيكل هجين من التيتانيوم والألمنيوم يدعي أنه يستخدم "العملية الحرارية الميكانيكية الأولى في الصناعة"، تتميز الهواتف بأحزمة من التيتانيوم مع هيكل فرعي جديد مصنوع باستخدام الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% مما يجعلها أكثر متانة وأخف وزنًا.

التصوير بدقة 24 ميجابكسل افتراضيًا تلتقط معظم الهواتف المزودة بأجهزة استشعار عالية الدقة صورًا مجمعة بالبكسل، ولا تختلف سلسلة iPhone 15 الجديدة عن ذلك، كذلك فإن معظم الهواتف تقوم بتجميع الصور بدقة 12 ميجابكسل، في حين أن الدقة الافتراضية لأجهزة iPhone الجديدة هي 24 ميجابكسل والتي تتحول إلى صورة بدقة أعلى بكثير مع الاحتفاظ بمزيد من التفاصيل مقارنة بالصور بدقة 12 ميجابكسل.

أول شريحة في العالم مصنوعة بتقنية 3 نانومتر يتم تشغيل Apple iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بواسطة شريحة A17 Pro، وهي أول شريحة بتكنولوجيا 3 نانومتر في الصناعة. وهذا ما يجعل الشريحة الجديدة من الشركة أول شريحة تستخدم عملية 3 نانومتر.

ولكن هذا جزء واحد فقط، فالشريحة المحدثة تجلب أكبر إعادة تصميم لوحدة معالجة الرسومات في تاريخ Apple، كما أنها توفر أداءً أسرع ومحركًا عصبيًا محسنًا إلى جانب دعم Ray Tracing.

الجمع بين تقنية OIS والتركيز التلقائي عند الإعلان عن العدسة المقربة 5X الجديدة، قدمت Apple أيضًا نظام التركيز التلقائي الجديد - مستشعر ثلاثي الأبعاد يجمع بين كل من OIS والتركيز التلقائي الذي يتحرك في الاتجاهات الثلاثة وهو الأول من نوعه لأي هاتف ذكي. وهذا، وفقًا لشركة Apple، يوفر أداءً أفضل لتثبيت الصورة مع 10000 حركة دقيقة.

زر عمل قابل للتخصيص فكرة الزر الإضافي ليست جديدة، ولكن زر الإجراء القابل للتخصيص هو في الواقع جديد، مما يتيح للمستخدمين تعيين الإجراء الذي يختارونه له واستخدام الهاتف بشكل أكثر ملاءمة.

يتوفر للمستخدمين خيار الاحتفاظ بوظيفة مفتاح كتم الصوت أو اختيار تعيينها كمصراع الكاميرا ومسجل الصوت والعديد من الخيارات الأخرى.

التصوير بدقة 4K60 بصيغة RAW يعد Apple iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أول هاتفين يدعمان تسجيل الفيديو بدقة 4K60 في ProRAW. يتيح ذلك للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو أكثر سلاسة مع مزيد من التفاصيل والبيانات للمعالجة اللاحقة.

دعم التقريب 5X بهيكل عدسة Tetra Prism لمرافقة الطول البؤري 120 مم عبر العدسة المقربة الجديدة 5x، ابتكرت آبل تصميم Tetraprism الذي يجمع بين تثبيت الصورة البصري ووحدة تحويل المستشعر ثلاثي الأبعاد للتركيز التلقائي.

يقوم Tetraprism بإرجاع الصورة أربع مرات لتقديم لقطة تكبير ساطعة ومفصلة.

يعد "الوضع الرأسي التلقائي" ميزة جديدة أخرى قدمت آبل الجيل التالي من Portrait مع سلسلة آيفون 15.

يلتقط الوضع الرأسي المحدث على أجهزة آيفون بيانات العمق تلقائيًا عندما يكتشف شخصًا أو حيوانًا أو طائرًا في الإطار أو عندما ينقر المستخدمون على الموضوع للتركيز عليه. يتيح ذلك للمستخدمين تطبيق تأثيرات الصورة لاحقًا باستخدام تطبيق الصور ويتيح لهم أيضًا ضبط التركيز بعد التقاط الصورة.