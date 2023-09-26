تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Huawei FreeBuds Pro 3 اللاسلكية بسعر 205 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي في الحدث الذي عقد اليوم في السوق الصيني عن سماعة Huawei FreeBuds Pro 3 اللاسلكية، التي تأتي بمعايير ANC 3.0 في إلغاء الضوضاء النشطة، وسعر 205 دولار تقريباً.

تتميز سماعة FreeBuds Pro 3 اللاسلكية بمعالج Kirin A2، والذي يعزز إشارة السماعات بفضل المعالجة الرقمية المزدوجة للإشارارت، ويدعم الجيل الثالث من تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، ومعايير Quiet Call 2.0، على أن تدعم هذه التقنيات الميكروفونات الإضافية في الجزء العلوي من ساق السماعة اللاسلكية.

ويقدم معالج A2 ترقية في تقنية “Polar Code”، وتقنية البلوتوث “NearLink” التي تعزز السرعة إلى 1.5 ميجا بايت/ثانية بمستوى فائق في تقنية lossless، إلا أن تحقيق الإستفادة من هذه التقنية يتطلب إقتناء هاتف Mate 60 Pro Plus الجديد من هواوي والذي يتوافق مع ترميز L2HC 3.0.

كما تدعم السماعة ترميز LDAC وL2HC 2.0، أيضاً تأتي بتقنية ديناميكية ذكية لإلغاء الضوضاء، مع Spatial Audio 2.0، وتدعم السماعة دقة أعلى بنسبة 40%، مع إستجابة ديناميكية أكبر بنسبة 25%.

أيضاً تأتي السماعة باثنان من المحركات، وتدعم معايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 33 ساعة من التشغيل مع الحافظة، وتعد أول إصدار من هواوي بنظام HarmonyOS 4.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة FreeBuds Pro 3 بألوان الأزرق، الفضي، والأبيض إلى جانب اللون الأخضر بسعر 205 دولار.

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