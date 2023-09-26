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تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 15 Pro وiPhone 14 Pro

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القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Ma× كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

 

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro

 

iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

  • رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
  • ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
  • الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

 

iPhone 14 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A16 Bionic

الرامات: 6GB 

نظام التشغيل: iOS (16.×)

البطارية: 3200 mAh

الكاميرا الخلفية:

  • رئيسية : بدقة 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
  • ثانوية: بدقة 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF)
  • الثالثة :بدقة  12 MP (Urtla-wide, PDAF)

 

الكاميرا الأمامية: 12 MP (Time-of-Flight (ToF), Autofocus, HDR)

الأبعاد: تبلغ 147.46 × 71.45 × 7.85 ملم

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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