شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 15 Pro وiPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Ma× كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

iPhone 14 Pro مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A16 Bionic

الرامات: 6GB

نظام التشغيل: iOS (16.×)

البطارية: 3200 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : بدقة 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: بدقة 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF)

الثالثة :بدقة 12 MP (Urtla-wide, PDAF)

الكاميرا الأمامية: 12 MP (Time-of-Flight (ToF), Autofocus, HDR)

الأبعاد: تبلغ 147.46 × 71.45 × 7.85 ملم