شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المواصفات الكاملة لـ Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro قبل الإطلاق فى 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم الكشف عن سلسلة Google Pixel 8 فى 4 أكتوبر المقبل، ويبدو أن الشركة أكدت تفاصيل الهواتف التي يقال إنها ستصل بـ Pixel 8، كنموذج أساسي وPixel 8 Pro كنموذج راقي جديد كليًا هذا العام، وسيخلف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، اللذين تم إصدارهما العام الماضي في أكتوبر 2022، وفقاً لموقع gadgets360.

وألمحت العديد من التسريبات والتقارير وقوائم الشهادات للهواتف القادمة إلى المواصفات الرئيسية للهواتف، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الهواتف التي سيتم إطلاقها قريبًا ترقيات كبيرة مقارنة بالطرز السابقة، قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي، وقام أحد المسربين بإدراج جميع المواصفات المحتملة والأسعار المحتملة للهواتف الذكية.

أدرجت Tipster Kamila Wojciechowska المواصفات الكاملة ونقاط السعر المتوقعة لسلسلة Pixel 8 في منشور على X، وادعى التقرير أن Pixel 8 الأساسي سيتم تقديمه بخيارات ألوان اسود لامع والبني، من المتوقع أن يبلغ سعر النموذج الأساسي 699 دولارًا، بينما من المحتمل أن يتم إدراج النموذج الاحترافي بسعر 899 دولارًا.

من المتوقع أن يتميز بشاشات OLED مقاس 6.17 بوصة مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2، ومن المرجح أن يأتي Pixel 8 الأساسي بدقة Full HD + بينما يقال إن الطراز الاحترافي سيحصل على دقة QHD، من المفترض أن يتم تشغيل الهواتف بواسطة Tensor G3 SoCs ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في 8 جيجابايت + 12 جيجابايت و128 جيجابايت + 256 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومتغيرات التخزين، وسيتم شحن الهواتف بنظام Android 14.

ومن المتوقع أن تدعم وحدة الكاميرا الخلفية المزدوجة في هاتف Pixel 8 مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا أساسيًا بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع، بينما من المتوقع أن يضم هاتف Pixel 8 Pro مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع صورة بصرية.

وبحسب ما ورد سيتمكن المستخدمون من استخدام ميزات Video Boost وLight Sight، والتقاط مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويقال أيضًا أن الهواتف تأتي مع ممحاة الصوت، والتي ستساعد في تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها في مقاطع الفيديو.

من المحتمل أن يحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 24 وات واللاسلكي بقدرة 12 وات، من ناحية أخرى، من المتوقع أن يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 27 وات ودعم شحن لاسلكي بقدرة 12 وات.

ولأغراض أمنية، ستكون الهواتف مجهزة بميزات فتح القفل بالوجه وأجهزة استشعار بصمات الأصابع، ومن المرجح أن يزن النموذج الأساسي 187 جرامًا، بينما من المتوقع أن يزن النموذج الاحترافي 213 جرامًا.