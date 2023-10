تكنولوجيا: ChatGPT يدعم الآن الدردشات الصوتية والبحث المعتمد على الصور

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI، الشركة المطورة للتكنولوجيا وراء ChatGPT، أنها ستطرح المحادثات الصوتية والمرئية على chatbot - بدءًا من تطبيق ChatGPT للموبايل

وسيسمح هذا للمستخدمين بإجراء محادثات أكثر طبيعية وبديهية مع ChatGPT، واستخدامه بطرق جديدة، مثل استكشاف المشكلات وإصلاحها، واستكشاف المناطق المحيطة بهم، وفهم البيانات المعقدة، كما يمكنه أن يسمع ويتحدث أيضًا بفضل الوسائط المتعددة GPT-3.5 وGPT-4.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.