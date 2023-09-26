شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يدعم الآن الدردشات الصوتية والبحث المعتمد على الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI، الشركة المطورة للتكنولوجيا وراء ChatGPT، أنها ستطرح المحادثات الصوتية والمرئية على chatbot - بدءًا من تطبيق ChatGPT للموبايل

وسيسمح هذا للمستخدمين بإجراء محادثات أكثر طبيعية وبديهية مع ChatGPT، واستخدامه بطرق جديدة، مثل استكشاف المشكلات وإصلاحها، واستكشاف المناطق المحيطة بهم، وفهم البيانات المعقدة، كما يمكنه أن يسمع ويتحدث أيضًا بفضل الوسائط المتعددة GPT-3.5 وGPT-4. Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.

وفي العرض التقديمي للميزة على المدونة الرسمية، يوضح OpenAI بعض الأمثلة التي يمكنك تجربتها: يمكنك التقاط صورة لدراجتك واطلب من برنامج الدردشة الآلي مساعدتك في خفض مقعده وسيساعدك في معرفة ما إذا كان لديك الأداة الصحيحة، اما اذا كنت لا تعرف مكونات دراجتك فيمكنك أيضًا التقاط صورة لها وسؤال روبوت الدردشة، وما إلى ذلك.

ولبدء التحدث إلى ChatGPT، تحتاج إلى تشغيل المحادثات الصوتية في إعدادات التطبيق، ثم اضغط على زر سماعة الرأس لاختيار صوتك وبدء الدردشة، أما بالنسبة لميزة التعرف على الصور، يمكنك إما التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة موجودة من مكتبة الصور الخاصة بك، وإذا كنت تستخدم جهاز iOS أو Android، فستحتاج إلى النقر فوق زر علامة الجمع أولاً لفتح منتقي الصور - وسيتم نشره بدءًا من مستخدمي Plus وEnterprise المدفوعين.