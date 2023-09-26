تكنولوجيا: إطلاق الساعة الذكية Fire-Boltt Apollo 3 بشاشة AMOLED وهيكل معدني واتصال بلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Fire-Boltt بساعة ذكية جديدة. فقد أطلقت الشركة ساعة Apollo 3 الجديدة في السوق الهندي بتصميم أنيق وبعض المواصفات اللائقة بالنسبة للسعر.

توفر الساعة الذكية شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة مع عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. كما أنها تحتوي على مكبر صوت مدمج وميكروفون للسماح لك بالاتصال عبر البلوتوث.

فيما يلي المواصفات التفصيلية لـ Fire-Boltt Apollo 3 بالإضافة إلى أسعارها:

تقدم Fire-Boltt Apollo 3 قرصًا دائريًا بتصميم مقاوم للصدأ. وتتميز الساعة بتاج دوار لسهولة الاستخدام بشكل أفضل.

يبلغ حجم شاشة AMOLED الموجودة على الجهاز القابل للارتداء 1.43 بوصة وتوفر دقة تبلغ 466 × 466 بكسل. كم ايمكنك ضبط وجوه ساعة متعددة لتغيير المظهر وقتما تشاء.

وتقول Fire-Boltt إن الساعة الذكية يمكن أن تدوم حتى 7 أيام في الوضع العادي و20 يومًا في وضع الاستعداد.

توفر الساعة الذكية أيضًا ميزات العافية ضمن مجموعة Fire-Boltt Health Suite، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع SpO2 ومراقبة النوم والرعاية الصحية للإناث.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أكثر من 110 وضعًا رياضيًا ودعمًا للإشعارات الذكية. ويأتي الجهاز القابل للارتداء مع تصنيف IP67 لمقاومة الماء.

علاوة على ذلك، توفر الساعة الذكية الدعم للمساعدين الصوتيين مثل سيري وجوجل. وهناك أيضًا ألعاب مدمجة وإشعارات ذكية والمزيد.

ستتوفر الساعة الذكية بأربعة ألوان: الأسود والرمادي والذهبي والوردي. ويبلغ السعر المبدئي لساعة Apollo 3 حوالي 2499 روبية، يمكنك شرائها بدءًا من 26 سبتمبر من موقع Flipkart وFire-Boltt الرسمي.

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