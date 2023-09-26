شكرا لقرائتكم خبر عن نوكيا تعلن إطلاق منصتها الخاصة لمطوري البرمجيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا"، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "نتوورك آز كود" الخاصة بها، التي توفر وظائف شبكة مبسطة للمطورين، في صورة أكواد برمجية يمكن دمجها بسلاسة ضمن التطبيقات.

ويشار إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تسريع برمجة الشبكة، وتحقيق الدخل.

شبكات الجيل الخامس

وقالت الشركة إن شبكات عصر الجيل الخامس تعتمد بشكل أساسي على البرمجيات، وهي مرحلة ضمن التغيير التدريجي عن الطريقة التي تم بها تصميم الشبكات قبل أعوام.

وترى نوكيا أن قدرات الشبكة تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، وهما: قدرات الجيل الخامس والقدرات المتقدمة، التي تشمل مجالات مثل حالة المشترك والجهاز، والفواتير التي لا تتطلب توفر شبكات من الجيل الخامس لكي تكون متاحة.

وأشارت الشركة إلى أن المنصة ستكون متاحة تجاريا بداية من كانون الاول/ديسمبر المقبل.