تكنولوجيا: شركتي Huawei وChery Autos يزعمان أن أول سيارة كهربائية من إنتاجهما ستتفوق على سيارة Tesla Model S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتعمق شركة هواوي في مجال صناعة السيارات الكهربائية بمساعدة شركة Chery Autos، والآن نعرف متى سيصل أول إنتاج من مشروعهم المشترك.

من المقرر أن تطلق شركة Luxeed سيارتها S7 ذات طراز الكوبيه لأول مرة في الصين في أواخر شهر نوفمبر، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

ويمكن لمزيج Luxeed من تكنولوجيا هواوي وخبرة شيري في التصنيع أن يساعد S7 على إحداث ضجة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية المزدحم بشكل متزايد. ومن الواضح أن هناك بعض الثقة في السيارة أيضًا.

وقال ريتشارد يو تشنغ دونغ، رئيس وحدة السيارات في هواوي، في إحدى المناسبات: “ستكون السيارة متفوقة على طراز تسلا موديل S في جوانب مختلفة”.

وأشارت صحيفة South China Morning Post إلى أنه لم يتم الكشف عن نطاق السيارة الكهربائية وسعرها وميزاتها التقنية في هذا الحدث. ومع ذلك، فقد تبين في شهر أغسطس أن S7 ستعتمد على منصة Chery’s E0X المملوكة للدولة، والتي تم تصميمها للسيارات الكهربائية ذات المحركين والدفع الرباعي.

هذه ليست بالضبط أول غزوة لشركة هواوي في مجال السيارات الكهربائية. فقد تعاونت الشركة مع شركة صناعة السيارات Seres لإنشاء علامة Aito التجارية (التي تمتلكها هواوي الآن بالكامل) في عام 2021. ووصل أول طراز كهربائي بالكامل من Aito في العام الماضي.

ستبدأ شركة Aito بتسليم سيارتها M9، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية فاخرة، في الصين في شهر ديسمبر. وتقوم هواوي أيضًا بتزويد شركات صناعة السيارات الأخرى بحل السيارات الذكي Huawei HI الذي يتضمن رادار تصوير رباعي الأبعاد ومنصة قيادة مستقلة.

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