شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلن الحكومة الأمريكية عن كائنات فضائية؟ "التهديد الوطنى" يحسم قرار بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضطر الحكومة إلى الكشف عما إذا كان هناك كائنات فضائية قد زاروا الأرض بموجب التشريع الجديد، حيث أقر مجلس الشيوخ تعديلاً سيكون جزءًا من تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024، المعروف باسم قانون الكشف عن الظواهر الشاذة غير المحددة (UAP)، والذي ينص على أن الوكالات الحكومية التي لديها سجلات أو عينات من المواد التي تبدو فضائية أو غريبة يجب أن تقوم بتسليمها في غضون 300 يوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون أمام الرئيس جو بايدن 90 يومًا لتعيين لجنة مراجعة مكونة من تسعة أشخاص مسؤولة عن التحقيق في كل سجل وتحديد ما إذا كانت تعتبر UAPs التي يجب الكشف عنها للجمهور.

سيُطلب من أى وكالة حكومية تمتلك مثل هذه السجلات تسليم نسخ مطبوعة ورقمية إلى المجلس، الذي لديه 180 يومًا للتحقيق و14 يومًا لنشر نتائجه، ومع ذلك، يمكن للرئيس التصويت ضد الكشف عن أدلة محددة إذا كانت تشكل تهديدًا وطنيًا، وهذه هي الطريقة التي ستعمل بها:



الخطوة الأولى: يشكل الرئيس مجلس المراجعة الخطوة الأولى: يشكل الرئيس مجلس المراجعة تعاون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، مع السيناتور مايك راوندز، وهو جمهوري، في قيادة الجهود لفرض الكشف عن المعلومات المتعلقة بما تسميه الحكومة رسميا "الظواهر الشاذة غير المحددة".

وقال شومر في بيان: "على مدى عقود، كان العديد من الأميركيين مفتونين بالأشياء الغامضة وغير المبررة، وقد مضى وقت طويل على حصولهم على بعض الإجابات".

وأضاف شومر، الرئيس مكلف بترشيح تسعة أفراد للوقوف في مجلس المراجعة، ويجب إكمال ذلك خلال 90 يومًا من صدور القانون.

ستأتي التوصيات من قادة مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ووزير الدفاع، ومؤسسة الكشف عن UAP، والجمعية التاريخية الأمريكية، والأكاديمية الوطنية للعلوم.

وتستمر الوثيقة في توضيح أنه يمكن للرئيس تأجيل الكشف عن بعض السجلات إذا تم تحديدها على أنها تضر "بالدفاع العسكري، أو العمليات الاستخباراتية، أو إنفاذ القانون، أو إدارة العلاقات الخارجية".

سيتم تكليف الرئيس أيضًا بتقديم الترشيحات إلى مجلس المراجعة في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد سن القانون.

الخطوة 2: يجب على الحكومات تسليم سجلات UAP وينص القانون على أن أمام المكاتب الحكومية مهلة 300 يوم بعد تاريخ صدوره لتسليم السجلات إلى مجلس المراجعة.

وتشمل هذه المكاتب الرئيس، ووزارة الدفاع، وجميع الفروع العسكرية، ووزارة الطاقة، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومكتبة الكونجرس، والمزيد.

وتسمي الوثيقة أيضًا مشروع مانهاتن، الذي أنتج أول قنبلة نووية، ومع ذلك، ستحتفظ هذه الوكالات بملكية سجلات UAP، والتي ستحافظ عليها وتؤمنها.

يُطلب من رئيس كل مكتب طباعة نسخة من كل سجل مادي وإنشاء نسخة رقمية سيتم إرسالها إلى مجلس المراجعة.

ينص القانون على أن الحكومة الفيدرالية سيكون لها "نطاق بارز" على أي تقنيات مستردة مجهولة المصدر وأنه يجوز للأفراد أو الكيانات الخاصة السيطرة على أي دليل بيولوجي على "الذكاء غير البشري".

تُعرّف الوثيقة UAPs بأنها "أي جسم يعمل أو يُحكم عليه بأنه قادر على العمل في الفضاء الخارجي، أو الغلاف الجوي، أو أسطح المحيطات، أو تحت سطح البحر".



الخطوة 3: يحقق مجلس المراجعة في الأدلة ستكون هذه الأجسام عبارة عن أقراص طائرة، وأطباق طائرة، وظواهر جوية غير محددة، وأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs) وأجسام مغمورة مجهولة الهوية (USOs).الخطوة 3: يحقق مجلس المراجعة في الأدلة سيكون أمام مجلس الإدارة المكون من تسعة أشخاص 180 يومًا لمراجعة كل حالة حول UAPs، ويجب أن تضم هذه المجموعة على الأقل ضابطًا واحدًا في الأمن القومي، أو مسؤولًا في الخدمة الخارجية، أو عالمًا أو مهندسًا، أو اقتصاديًا، أو مؤرخًا محترفًا، أو عالم اجتماع.

تتمثل أهداف مجلس المراجعة في تحديد ما إذا كان المسجل يشكل سجلاً للظواهر الشاذة غير المحددة وما إذا كان سجل الظواهر الشاذة غير المحددة أو معلومات معينة في السجل مؤهلة لتأجيل الكشف.

هؤلاء الأفراد لديهم أيضًا القدرة على استدعاء المواطنين للحصول على شهادتهم وسجلاتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالقضية.

وجاء في الوثيقة المكونة من 64 صفحة: "يجب أن تنتهي فترة مجلس المراجعة ومدة أعضائه في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2030، ما لم يمددها الكونجرس".

الخطوة 4: ينشر مجلس المراجعة النتائج التي يتوصل إليها وينص القانون على أنه يجب على مجلس المراجعة إخطار رئيس كل مكتب حكومي بشأن تحديد السجلات، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب على مجلس المراجعة نشر النتائج في غضون 14 يومًا للجمهور.

وقال السيناتور راوندز: "هدفنا هو ضمان المصداقية فيما يتعلق بأي تحقيق أو حفظ سجلات للمواد المرتبطة بالظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs)."

'ينبغي الحفاظ على الوثائق ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية، كما أن توفير موقع تجميع مركزي ومجلس مراجعة حسن السمعة للحفاظ على السجلات يزيد من مصداقية أي تحقيقات مستقبلية.

ظهر التعديل قبل أيام قليلة من عقد الكونجرس جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة تم بثها إلى العالم.

كان ديفيد جروش، وهو مسؤول استخباراتي سابق رفيع المستوى، واحدًا من ثلاثة من المبلغين عن المخالفات العسكرية الذين شهدوا تحت القسم بأن لديهم لقاءات مباشرة أو معرفة حول برامج حكومية سرية تتضمن تكنولوجيا "غير بشرية".

وادعى أن الولايات المتحدة كانت تمتلك الأجسام الطائرة المجهولة منذ "الثلاثينيات من القرن الماضي" وكانت تعمل سراً على هندستها وتنفذ حملة تضليل عامة لمنع تسرب التفاصيل علنًا.