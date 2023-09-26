شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديف ليمب يتولى رئاسة Blue Origin لأبحاث الفضاء.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتولى ديف ليمب، رئيس قسم الأجهزة السابق في أمازون، منصب الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin لأبحاث الفضاء التابعة لجيف بيزوس خلفا لـ بوب سميث، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.

وتكشف المستندات الداخلية، أن Limp سيحل محل الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin المنتهية ولايته Bob Smith بدءًا من الرابع من ديسمبر، وفي أغسطس، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي أن ليمب سيتقاعد من أمازون بعد أكثر من 13 عامًا من العمل في الشركة.

وأثناء عمله في أمازون، قام بإدارة منتجات مثل مكبرات الصوت الذكية Echo الخاصة بالشركة ومساعدها الذكي Alexa ، كما أدار مشروع كويبر، مشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة أمازون، وبحسب ما ورد سيتم استبدال ليمب في أمازون ببانوس باناي، الرئيس السابق لمنتجات Windows وSurface الذي أعلن رحيله عن Microsoft الأسبوع الماضي.

ويردد بيزوس بيان Blue Origin في مذكرة للموظفين حصلت عليها CNBC ويكتب : "إنه القائد المناسب في الوقت المناسب لشركة بلو"، "يعتبر ديف مبتكرًا أثبت كفاءته ويتمتع بعقلية تضع العميل أولاً ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة وتوسيع نطاق المؤسسات الكبيرة والمعقدة، و يتمتع ديف بإحساس رائع بالإلحاح، ويضفي الطاقة على كل شيء، ويساعد الفرق على التحرك بسرعة كبيرة

وسيبقى سميث في Blue Origin حتى الثاني من يناير للمساعدة في انتقال الرئيس التنفيذي وتواصلت The Verge مع أمازون لطلب التعليق لكنها لم تتلقى ردًا على الفور.