شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يلغى خطة اشتراك Premium Lite الخالية من الإعلانات.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أمضى موقع يوتيوب عامين في تجربة Premium Lite، وهي خطة اشتراك منخفضة التكلفة لمشاهدة الفيديو بدون إعلانات في بلدان محددة، قامت المنصة بإلغاء هذا الاشتراك، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، أعلن يوتيوب أنه لن يقدم Premium Lite بعد 25 أكتوبر 2023.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فبسعر 6.99 يورو شهريًا، تم إطلاق خطة يوتيوب Premium Lite لأول مرة في دول أوروبية مختارة في عام 2021، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد، وهى توفر مشاهدة خالية من الإعلانات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات وتنسيقات يوتيوب ولكنه لا يأتي مع ميزات Premium الأخرى مثل التنزيلات دون اتصال بالإنترنت أو التشغيل في الخلفية أو أي من مزايا يوتيوب Music.

ولكن قريبًا، سيُترك لمشتركي Premium Lite الحاليين خياران: العودة إلى مشاهدة يوتيوب مع الإعلانات أو الاشتراك في يوتيوب Premium الأكثر سعرًا والذي يتضمن أيضًا يوتيوب Music، وفي رسالة بريد إلكتروني لإعلام المستخدمين بالتغيير، يقول يوتيوب إنه سيقدم لمشتركي Lite نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من يوتيوب Premium، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على نسخة تجريبية من قبل.

ويشير إلى أن المشتركين سيحتاجون إلى إلغاء اشتراكهم في Lite أو الانتظار حتى يتم إلغاؤه من أجل استرداد العرض، وقد رفع موقع يوتيوب سعر اشتراكاته المتميزة والموسيقى في الولايات المتحدة في يوليو.